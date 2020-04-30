"Ведомости": российское здравоохранение не справится без поддержки из бюджета

Система здравоохранения не справится без дополнительных расходов бюджета. Покрыть расходы на лечение необходимо, чтобы хватило денег на пациентов уже после эпидемии, пишут "Ведомости" со ссылкой на собственные расчеты. На борьбу с коронавирусом без учета помощи бизнесу власти уже потратили более 160 миллиардов рублей. Но для того чтобы система здравоохранения справилась, из федерального бюджета потребуется еще как минимум столько же. В общей сложности на компенсацию выпадающих доходов может потребоваться 150–383 миллиардов рублей, а на дополнительную компенсацию за лечение больных – еще около 20 миллиардов рублей.

Около 78 миллиардов рублей регионы получили на создание мест в больницах для лечения больных вирусом. Еще около 20 миллиардов рублей власти направили на покупку медицинского оборудования и машин "скорой помощи", 50миллиардов рублей — на оплату работы врачей, в том числе на надбавки тем, кто лечит больных вирусом. Лечение всех больных, в том числе и коронавирусом, финансирует Фонд обязательного медицинского страхования. Это внебюджетный фонд, пополняющийся за счет страховых взносов. В 2020 г. доходы должны были превысить 2,3 триллиона рублей. Но из-за кризиса бюджет ФОМС может оказаться дефицитным.

ФОМС направляет деньги в региональные фонды, исходя из норматива 12 699 рублей в год на одного пациента. Больницы и поликлиники в конце месяца подсчитывают расходы, исходя из оказанных услуг и тарифов, и выставляют счет страховым компаниям системы ОМС, которые получают деньги из региональных ФОМС.Тарифы устанавливаются для каждой услуги и уже определены для лечения коронавируса. В каждом регионе цена на них различается в зависимости в том числе от уровня зарплат и цен, также тариф зависит от тяжести протекания заболевания. Например, в Москве тариф на лечение коронавирусной инфекции – 200 000 рублей.

Лечение пневмонии при COVID-2019 стоит значительно дороже обычной из-за дополнительных эпидемиологических мер и средств индивидуальной защиты, рассказал гендиректор ФБГУ "Центр экспертизы и контроля качества медицинской помощи" Минздрава Виталий Омельяновский. В среднем по стране тарифы на лечение тяжелой формы коронавируса, требующее в том числе использования аппаратов искусственной вентиляции легких варьируются от 200 000 до 400 000 рублей, уточняет председатель федерального ФОМС Елена Чернякова.

Учитывая, что общее число выявленных инфицированных более 106 498 (на 30 апреля), по самому высокому тарифу затраты могут составить 5 миллиардов рублей. Прогноз "Ведомостей": с учетом роста числа заболевших в Москве на лечение понадобится 12–20 миллиардов рублей. Дополнительные средства также потребуются для оплаты врачей, строительства новых больниц.