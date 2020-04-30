Глава внешней политики ЕС – о санкциях, дезинформации и вирусе

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель в интервью Радио Свободная Европа/Радио Свобода заявил, что введённые против России экономические санкции не препятствуют её борьбе с коронавирусом, а следовательно, эпидемия не может быть основанием для их снятия.

При этом Боррель не стал говорить о том, будут ли санкции, введённые в 2014 году в связи с аннексией Крыма и ролью России в конфликте на востоке Украины, продлены в июне. По его словам, решение примут страны – члены ЕС. Боррель также назвал гипотетическим вопрос о том, будут ли добавлены в санкционный список новые лица, если власти Чехии посчитают, что российские спецслужбы пытались отравить чешских политиков.

Боррель назвал Украину ключевым партнёром ЕС среди восточных соседей Евросоюза. "Никто не поддерживает Украину более, чем Европейский Союз", – сказал он. По словам главы внешнеполитического ведомства ЕС, сейчас необходимо сосредоточиться на воплощении в жизнь соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, а в перспективе возможна и более тесная интеграция. Боррель также призвал обеспечить свободный доступ гуманитарной помощи в Донбасс, в том числе в регионы, контролируемые поддерживаемыми Россией сепаратистами.

Говоря о дезинформации со стороны России и Китая, Боррель отметил, что акторы, в той или иной степени связанные с государственными институтами этих стран, ведут широкую кампанию по распространению различной информации в странах ЕС. При этом глава внешнеполитического ведомства Евросоюза призвал видеть разницу между "борьбой нарративов" и распространением фейковых новостей, то есть прямой дезинформацией. К борьбе нарративов он отнёс, например, попытку представить Китай или Россию как страны, оказывающие существенную помощь ЕС в борьбе с коронавирусом. "Надо проводить чёткие различия между попытками представить себя в хорошем свете, которые являются частью публичной дипломатии и против которых трудно возражать, и теми вещами, которые не могут быть приемлемыми – речь идёт о неправде и попытках обвинять других... Фейки – это ложь, это не то же самое, что другое мнение", – сказал Боррель, признав, что иногда непросто отличить одно от другого.