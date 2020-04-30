Верховный суд России рекомендовал судьям из-за эпидемии коронавирусной инфекции заключать под стражу подозреваемых или обвиняемых в нетяжких преступлениях только в исключительных случаях. Об этом говорится в обзоре суда по вопросам практики, связанной с применением законодательства и мер по противодействию распространению COVID-19.

"При принятии решения об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу или о продлении срока действия данной меры пресечения в отношении лица, подозреваемого, обвиняемого в совершении преступления небольшой тяжести, суд в условиях распространения на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID-19) наряду с другими обстоятельствами вправе также учитывать и факт проведения карантинных мероприятий в изоляторах временного содержания и следственных изоляторах", – приводит цитату из документа РБК.

По данным на конец апреля, диагноз "коронавирусная инфекция" был подтвержден у 271 сотрудника ФСИН, а также у 40 обвиняемых и осужденных. Директор ФСИН Александр Калашников в середине апреля направил письмо главе Верховного суда Вячеславу Лебедеву с призывом не арестовывать обвиняемых в преступлениях средней и небольшой тяжести в условиях распространения коронавируса.