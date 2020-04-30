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Верховный суд рекомендовал из-за COVID не отправлять обвиняемых в СИЗО

Верховный суд России рекомендовал судьям из-за эпидемии коронавирусной инфекции заключать под стражу подозреваемых или обвиняемых в нетяжких преступлениях только в исключительных случаях. Об этом говорится в обзоре суда по вопросам практики, связанной с применением законодательства и мер по противодействию распространению COVID-19.

"При принятии решения об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу или о продлении срока действия данной меры пресечения в отношении лица, подозреваемого, обвиняемого в совершении преступления небольшой тяжести, суд в условиях распространения на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID-19) наряду с другими обстоятельствами вправе также учитывать и факт проведения карантинных мероприятий в изоляторах временного содержания и следственных изоляторах", – приводит цитату из документа РБК.

По данным на конец апреля, диагноз "коронавирусная инфекция" был подтвержден у 271 сотрудника ФСИН, а также у 40 обвиняемых и осужденных. Директор ФСИН Александр Калашников в середине апреля направил письмо главе Верховного суда Вячеславу Лебедеву с призывом не арестовывать обвиняемых в преступлениях средней и небольшой тяжести в условиях распространения коронавируса.

  • За несколько дней в марте после введения ограничений на рассмотрение дел в судах в Москве было арестовано рекордное количество обвиняемых, писал РБК.
  • Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников 21 апреля заявлял, что нижняя палата не готовит проект постановления об амнистии к 75-летию Победы. Ранее правозащитники призывали провести широкую амнистию, чтобы разгрузить СИЗО во время эпидемии коронавируса, а Совет по правам человека выступил за то, чтобы заключенных из изоляторов перевели под домашний арест.

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