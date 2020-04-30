Студентов старших курсов Первого государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова заставляют проходить внеочередную практику в клиниках Москвы, где лечат COVID-19. Об этом пишут "Открытые медиа" и телеканал "Дождь" со ссылкой на студентов.

Согласно приказу Минздрава, студентов медицинских специальностей могут привлекать к работе с зараженными людьми только при условии их согласия и с заключением трудового договора. Но администрация пытается принудить к практике всех. Все трое описывают ситуацию одинаково. По желанию студента его могут направить работать по договору за деньги в "грязную" зону с больными COVID-19. В том случае, если студент к этому не готов, его в любом случае направят на практику в больницы, но в "чистую" зону, где нет прямого контакта с больными.

"В случае ухудшения ситуации "чистых" могут снять с "обработки статистики и звонков" и перевести на работу с больными. Никакой гарантии нет", – рассказывает один из студентов Сеченовского университета. Он утверждает, что именно так в беседе со студентами ситуацию им преподнесла проректор вуза.

Избежать срочной практики сейчас могут только те студенты, кто и так уже работает с COVID-19: не важно, врачами по трудовому договору или волонтёрами. Во всех остальных случаях, по словам студентов, их могут отчислить за отказ от практики. По словам студентов, избежать внеплановой практики нельзя, даже если человек "самоизолирован" вместе с пожилыми родственниками или другими категориями людей из групп риска.

"Мы все были в шоке, были в испуге. Беременные, те, кто живет с пожилыми родителями, у кого маленькие дети дома. Мы же подвергаем свою семью опасности. Я работаю в стоматологии сейчас – там я себя чувствую в безопасности. И если я пойду на практику – я не смогу вернуться на эту работу. В марте месяце, когда ребята шли добровольно, последний подпункт договора был о том, что никто не несет ответственность за людей, которые заболеют", – рассказала "Дождю" одна из студенток.