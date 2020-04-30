Премьер-министр России Михаил Мишустин заразился коронавирусом. Обязанности главы правительства переданы первому вице-премьеру Андрею Белоусову. Об этом Мишустин сообщил в четверг в эфире канала "Россия 24".
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Премьер-министр России Михаил Мишустин заразился коронавирусом. Обязанности главы правительства переданы первому вице-премьеру Андрею Белоусову. Об этом Мишустин сообщил в четверг в эфире канала "Россия 24".
Новость дополняется
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