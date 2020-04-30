В Праге началась установка памятной доски бойцам армии Власова

На окраине Праги, в районе Ржепорые, началось возведение мемориальной доски власовцам – солдатам коллаборационистской Русской освободительной армии (РОА). В мае 1945 года они оказали помощь Пражскому восстанию.

На табличке размещен текст о том, что в Ржепорые руководство первой дивизии РОА под командованием Сергея Буняченко приняло решение прийти на помощь восставшим против немецкой оккупации жителям Праги. В тексте есть упоминание о неоднозначном восприятии исторической роли власовцев. При этом подчеркивается, что без их помощи спасти Прагу от фашистских войск было бы невозможно. "300 военнослужащих Русской освободительной армии погибли за освобождение Праги", – написано на памятной плите. Имя командующего армией генерала Андрея Власова в тексте не упоминается.

Установка мемориальной доски обошлась районному бюджету в 153 тысячи чешских крон (чуть более шести тысяч долларов). Староста района Павел Новотный также заявил, что приобрёл камеры видеонаблюдения. Они уже подключены.

Когда именно состоится открытие доски, не сообщается. Ранее Новотный писал, что церемония может пройти 5 мая. Однако в Чехии в рамках борьбы с коронавирусом действует запрет на проведение публичных мероприятий.

Совет пражского района одобрил установку мемориальной доски в декабре прошлого года. Установка памятного знака бойцам РОА вызвала резкую критику со стороны российского МИД. Министерство тогда заявило, что РОА была коллаборационистским вооруженным формированием, созданным нацистским руководством Третьего рейха. Установка памятника власовцам, по мнению посольства, будет нарушением итогов Нюрнбергского трибунала, согласно которым военные преступления не имеют срока давности.

Новотный в ответ заявил, что монумент не увековечит солдат РОА как коллаборационистов, а отметит их конкретные бои с вермахтом за Прагу в 1945 году. При этом староста отметил, что никогда не поставил бы памятник генералу Власову.