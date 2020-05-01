Почти 8 тысяч заражений коронавирусом выявлены за сутки в России

7933 новых случаев заражения коронавирусом выявлено за сутки в России. Таковы данные оперативного штаба. Это новый самый высокий суточный показатель.

За сутки в России от коронавирусной инфекции умерли 96 человек.

Общее число инфицированных достигло 114 тысяч, умерших 1169. Более 13 тысяч признаны выздоровевшими.

Новые случаи заражения выявлены за последние сутки во всех регионах, включая аннексированные Крым и Севастополь. Больше всего их в Москве - более 3,5 тысяч.

Уже более месяца в России действует так называемый режим нерабочих дней, во многих регионах введены карантинные меры. Представители властей высказывали мнение, что пик эпидемии может прийтись на начало мая.

Всего в мире выявлено по состоянию на утро 1 мая более 3 миллионов 300 тысяч случаев инфекции, умерли более 234 тысяч. Число выздоровевших превысило миллион.