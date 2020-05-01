WADA завершило расследование манипуляций c пробами в Москве

Эксперты Всемирного антидопингового агентства (WADA) завершили расследование о манипуляциях с базой данных Московской антидопинговой лаборатории. Об этом сообщается на сайте агентства.

Специалисты проверили 298 проб спортсменов из России, которые попали под подозрение. В 145 из них выявлены манипуляции. Результаты расследования переданы 28 международным федерациям.

Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус заявил, комментируя результаты расследования, что поражён количеством выявленных нарушений. Однако сама ситуация, на его взгляд, выглядит "рабочей": WADA закончило обработку тех проблемных кейсов, о которых агентство заявило достаточно давно. "На самом деле побыстрее хотелось бы уже перевернуть страницу. И закончить перемывание костей, которое было раньше, чтобы спорт смог дышать чистым воздухом. А сейчас мы постоянно углекислым газом травим свою юрисдикцию", - цитирует Гануса ТАСС. Глава РУСАДА предположил, что санкции в отношении российского агентства будут действовать в течение двух Олимпиад.