Дебаты Алексея Навального с Марией Захаровой сорвались

Запланированные на пятницу дебаты основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального с директором департамента и печати МИД Марией Захаровой сорвались, сообщила чиновница изданию “Подъём”.

Она объяснила это тем, что не может договориться с Навальным о регламенте разговора. "Меня обложили условиями, которые не достойны обсуждения", — заявила чиновница. Она не хотела общаться с модератором.

Навальный подтвердил, что предложил дебаты с модератором, сказав, что сначала Захарова на это согласилась, а затем отказалась. При этом он сказал, что готов общаться и без модератора.

При этом он подчеркнул, что до сих пор готов к разговору. "Я согласился на эти дебаты и готов их провести даже и без модератора", — написал он.

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