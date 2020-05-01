Журналисту заблокировали дверь после статьи о подброшенных наркотиках

В Калининграде неизвестные заблокировали дверные замки в квартиру корреспондента "Медиазоны" Олега Зурмана после публикации материала о подброшенных полицейскими наркотиках.

По словам журналиста, вечером 30 апреля он вернулся домой и увидел, что замки залиты "то ли строительной пеной, то ли густым клеем, то ли расплавленной пластмассой, которая застыла". Зурман не смог попасть в квартиру. Незадолго до этого корреспондент получил неофициальную информацию, что его телефон прослушивают.

В статье корреспондента "Медиазоны" рассказывается о подставной операции полицейских из отдела по контролю за оборотом наркотиков Западного линейного управления МВД на транспорте. Как установило следствие, в январе 2020 года с помощью агента-провокатора полицейские подкинули амфетамин 22-летнему студенту Насредину Махмудову, а потом вынудили его признать вину. Против студента возбудили дело о хранении наркотиков в крупном размере.

Позднее по делу был задержан оперуполномоченный отдела по контролю за оборотом наркотиков Западного линейного управления МВД России на транспорте Руслан Яковенко. Старшему лейтенанту полиции предъявили обвинения в сбыте наркотиков и превышении должностных полномочий. Следствие ходатайствовало о заключении Яковенко под стражу, но суд отправил его под домашний арест до 14 июня. Уголовное преследование студента прекратили.

Вчера Калининградский областной суд по жалобе прокуратуры отменил решение о домашнем аресте Яковенко. Дело возвращено на новое рассмотрение. Районный суд должен провести заседание в ближайшие дни, до 9 мая", — сообщил адвокат Владислав Филатьев, сотрудничающий с "Зоной права".

Возбуждено дело и в отношении агента-провокатора. Расследование в отношении других подозреваемых продолжается.