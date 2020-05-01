Российский фермер зарегистрировал сыр “Путин”

Активист прокремлёвского Общероссийского народного фронта сыровар Олег Сирота зарегистрировал марку сыра "Путин". Торговую марку с таким названием, скорее всего, ему зарегистрировать не удастся, однако он может начать продавать этот сыр на рынке. На документ обратило внимание издание "Октагон".

Сирота – зять эксцентричного предпринимателя Германа Стерлигова, создателя первой в России товарной биржи "Алиса", известного, в частности, открытием сети магазинов, куда пытались запретить входить гомосексуалам. Сыровар несколько раз пытался передать свою продукцию президенту России, рассказывали "РИА Новости".

В декабре он зарегистрировал в федеральной службе несколько марок сыров, в том числе "Путин", "Гагарин", "Достоевский" и "Советский". Без этого их нельзя было бы продавать на рынке. При этом он не может сохранить эксклюзивные права на бренд, потому что фамилию невозможно зарегистрировать в качестве товарной марки, – напоминает "Октагон".