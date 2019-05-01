В Кемерове закрылась пекарня с гомофобной табличкой

В Кемерове закрылась пекарня, владельцы которой повесили табличку с гомофобной надписью "П******** вход воспрещен". Об этом сообщил в своём аккаунте в соцсети сам собственник Антон Ипатов.

Закрытие предприятия совладелец пекарни объяснил "лживыми нападками" и назвал его временным. Ипатов предложил всем желающим заполнить заявку для доставки продукции на дом и подчеркнул, что пекарня закрыта "не из-за качества продукции, а по другим причинам".

В конце марта в хлебе кемеровской пекарни, продающей килограммовую булку за 650 рублей, эксперты обнаружили завышенную кислотность и низкую пористость, а у пекарни не оказалось необходимой документации. Роспотребнадзор также объявил о множестве нарушений в пекарне, в том числе об отсутствии централизованного водоснабжения и канализации.

Пекарня, в которой табличка на стойке в грубой форме запрещает вход геям, открылась в центре Кемерова в феврале.

Представитель пекарни рассказал, что их партнерами являются магазины Германа Стерлигова.

Магазины так называемого православного предпринимателя Германа Стерлигова "Хлеб и соль" в 2017 году открылись в Кирове, Перми, Санкт-Петербурге и Москве. Однако после многочисленных жалоб горожан из-за гомофобной вывески магазин на Лиговском проспекте в Петербурге был закрыт. Сам Стерлигов объяснил это неудачной локацией. Позже по этой же причине закрылся магазин в Перми.

В Москве полиция потребовала от Стерлигова убрать гомофобную табличку с витрины одного из магазинов "Хлеб и соль". Полицейские объяснили свое требование многочисленными жалобами граждан. Стерлигов после этого заявил о намерении продать все свои магазины в Москве.