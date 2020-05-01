Байден отверг выдвинутые против него обвинения в домогательствах

Бывший вице-президент США и предполагаемый кандидат в президенты от демократов Джо Байден отверг обвинения в сексуальных домогательствах, которые выдвинула против него бывшая сотрудница его офиса в Сенате Тара Рид.

Байден впервые лично прокомментировал обвинения, о которых в последнее время много писала американская пресса. "Это неправда, я безоговорочно заявляю, что ничего подобного не случилось", – заявил Байден в эфире компании телекомпании MSNBC. Он также написал, что отвергает обвинения, в своём блоге.

Рид утверждает, что Байден домогался её в 1993 году, когда он был сенатором.

По словам бывшего вице-президента, любые обвинения со стороны женщин в насилии или домогательствах заслуживают того, чтобы быть расследованными, однако в данном случае, по его словам, ничего из того, о чём говорила Тара Рид, не произошло. Байден предложил Сенату обратиться в Национальный архив с запросом о том, подавала ли Рид какие-либо жалобы 27 лет назад.

В последние дни несколько человек выступили с утверждениями, что Рид и ранее рассказывала им о неподобающем поведении со стороны Байдена. Сам Байден в своём заявлении утверждает, что в её словах есть нестыковки.