Байден отверг выдвинутые против него обвинения в домогательствах

Бывший вице-президент США и предполагаемый кандидат в президенты от демократов Джо Байден отверг обвинения в сексуальных домогательствах, которые выдвинула против него бывшая сотрудница его офиса в Сенате Тара Рид.
Байден впервые лично прокомментировал обвинения, о которых в последнее время много писала американская пресса. "Это неправда, я безоговорочно заявляю, что ничего подобного не случилось", – заявил Байден в эфире компании телекомпании MSNBC. Он также написал, что отвергает обвинения, в своём блоге.
Рид утверждает, что Байден домогался её в 1993 году, когда он был сенатором.
По словам бывшего вице-президента, любые обвинения со стороны женщин в насилии или домогательствах заслуживают того, чтобы быть расследованными, однако в данном случае, по его словам, ничего из того, о чём говорила Тара Рид, не произошло. Байден предложил Сенату обратиться в Национальный архив с запросом о том, подавала ли Рид какие-либо жалобы 27 лет назад.
В последние дни несколько человек выступили с утверждениями, что Рид и ранее рассказывала им о неподобающем поведении со стороны Байдена. Сам Байден в своём заявлении утверждает, что в её словах есть нестыковки.
- В отношении президента Дональда Трампа – вероятного соперника Байдена на выборах осенью нынешнего года – обвинения в сексуальных домогательствах выдвигались неоднократно. Скандал во время прошлых выборов вызвала аудиозапись, на которой Трамп хвастается, что может себе позволить трогать женщин за интимные места, поскольку является звездой. Трамп извинился за свои слова.
- Громким скандалом сопровождалось в прошлом году назначение на должность судьи Верховного суда номинированного Трампом Бретта Кавано. Несколько женщин обвинили его в сексуальных домогательствах во время учёбы в университете. Обвинения подробно разбирались на слушаниях в Сенате. В конце концов республиканское большинство утвердило кандидатуру Кавано, который отрицал обвинения.
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