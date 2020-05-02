"Животные – это не вещь". Петиция о полном запрете охоты

В феврале Владимир Путин подписал закон, разрешающий в России вольерную охоту. В разных городах России прошли пикеты против легализации убийства животных в вольерах. Петицию с требованием запретить вольерную охоту подписали больше полумиллиона человек. Депутат Государственной думы от партии "Единая Россия" Николай Валуев объяснил принятие закона экономическими причинами. Сторонники гуманного отношения к животным называют вольерную охоту жестоким развлечением для людей с садистскими наклонностями.

Закон о вольерной охоте вызвал общественный резонанс. Пока защитники прав животных, биологи, охотники и депутаты спорят, можно ли расстреливать диких зверей в замкнутом пространстве и выдавать "путевки" на убийство животных, житель небольшого города Чайковский Пермского края Рамиль Халиуллин (в интернете он использует псевдоним Asclepius Demos) написал петицию с призывом отказаться от всех видов охоты и приравнять права диких и домашних животных к правам недееспособных людей.

Сейчас правовой статус животных в России выглядит неопределенным. В Федеральном законе от 27 декабря 2018 г. №498-ФЗ "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" животных называют существами, способными испытывать эмоции и физические страдания. Домашних, служебных животных, а также животных, которых используют в развлекательных целях, закон называет собственностью их владельцев. На диких животных, которые находятся в естественной среде обитания, распространяется право государственной собственности. Получается, что в лучшем случае животные имеют статус вещи, способной страдать.

Рамиль Халиуллин уверен, что право собственности на диких и домашних животных надо отменить. Человек не должен распоряжаться животным по своей воле, он может лишь опекать питомца. Эти идеи на фоне российской реальности, где судьба даже домашних собак и кошек зависит от степени гуманности их хозяев и адекватности прохожих, а закон о вольерной охоте лишил зверей права на единственную доступную им форму защиты – бегство – выглядят утопичными.

Но идея признать животных равными человеку не нова. В Италии депутаты предложили приравнять права домашних животных к правам детей. В штате Индии Уттаракханд животных стали считать субъектами права, а всех жителей штата назначили опекунами фауны. Также Индия уже давно признала дельфинов личностями, не относящимися к человеческому роду. Зоозащитники Швейцарии выдвинули на референдум вопрос о наделении обезьян правами человека. В первую очередь, для защиты приматов, используемых в фармацевтической промышленности. В России тоже предлагали неоднократно приравнять права животных к правам недееспособных граждан. Эти инициативы в России не вызывают большого интереса. Петицию Рамиля Халиуллина подписали чуть больше 200 человек. Он не состоит в каких-либо зоозащитных организациях, не выходит на пикеты и не считает себя активистом. Рамиль живет недалеко от леса, работает управляющим в строительном магазине, увлекается изучением физики и называет себя атеистом. Рамиль считает себя обычным человеком и удивляется, что его взгляды не поддерживает большинство. В интервью Радио Свобода он о них рассказал.

– Некоторые противники вольерной охоты поддерживают не вольерную охоту, оправдывая это занятие некими традициями и инстинктами. Почему вы хотите запретить все виды охоты?

– Любая охота – это преступный промысел. Огнестрельное оружие применяет государство против людей, преступивших закон, или тех, кого оно считает преступниками. Если в дикое животное разрешено стрелять, то оно становится в один ряд с преступниками. Но животные не нарушают закон. Разрешение убивать делает преступниками самих охотников. Поэтому все виды охоты надо запретить, кроме промысловой охоты для северных народов, которым она нужна для выживания. Но людей, которые не смогут обеспечить собственное выживание без охоты, очень мало. Для большинства охота – это лишь развлечение и прихоть.

Вместо борьбы за свои права униженный беспомощный человек идет убивать слабых

– Как вы думаете, почему люди охотятся?

– Высокопоставленные чиновники охотятся, чтобы подчеркнуть свой статус и высокое положение. Обыватели идут на охоту по нескольким причинам. Из-за низкого уровня жизни им недоступны другие развлечения. Путешествия и билеты в театр – дороги, желания и сил заниматься самообразованием нет. И нет смелости бороться за право на лучшую жизнь. Вместо борьбы за свои права униженный беспомощный человек идет убивать слабых, тех, кто не может себя защитить, животных. По поводу аргументов в пользу охоты как традиционного занятия я могу сказать вот что. Хотите поддерживать традиции, берите рогатину и идите на медведя. Охота когда-то была способом выживания человечества. Охотники погибали от клыков и когтей зверей. Желаете дать волю своим первобытным инстинктам, берите деревянное копье, и вперед бегать по лесу за мамонтом. Никто из этих приверженцев традиций не согласится на такое. Люди, которых привлекает охота, любят комфорт и простые решения. Иначе они нашли бы себе более сложное занятие, чем убийство тех, кто не может сопротивляться. У современных людей нет ни одной убедительной причины убивать диких зверей или разводить их на мех. Многие люди уже начали это понимать. Количество подписантов петиции против вольерной охоты это подтверждает. Но государство не прислушивается к гражданам и стоит на своей варварской позиции, как и во многих других вопросах. Государство смотрит на мир диких животных как на свою вотчину. Впрочем, оно и к людям относится потребительски, но сейчас речь не об этом. На самом деле дикие животные к нам не имеют никакого отношения. Единственное, что должно делать государство в вопросах диких зверей – охранять их жизнь и среду обитания.

– В своей петиции вы сказали, что животным надо дать юридический статус недееспособного человека. Но многие зоозащитники и зоопсихологи говорят, что животных нельзя очеловечивать.

– Давайте не будет лукавить. Люди уже давно одомашнили животных и очеловечили их. Животные помогли нам выжить, защищали и спасали нас на протяжении веков и продолжают это делать. Получается, что собаки и кошки – нужные члены социума, но прав у них не больше, чем у вещи. Это несоответствие надо устранить. Если за убийство собаки будут наказывать как за убийство ребенка, то количество живодеров резко уменьшится. Авиакомпании будут обязаны следить за состоянием животных, которых перевозят в багажном отделении. Владельцы домашних животных будут иметь возможность защитить своего питомца с юридической точки зрения. Я подобрал на заправке котенка. Назвал его Семушкой. Он стал большим красивым котом. Я люблю его как члена семьи. Но моя любовь не отменяет того, что Семушка вещь в глазах закона. Я знаю, что Семушка не вещь, и большинство людей, у которых есть животные, знают, что они не вещи. Закон утверждает обратное. И в глазах недобросовестных перевозчиков коты просто имущество, а их гибель расценивается как порча чемодана. Такого быть не должно.

Если за убийство собаки будут наказывать как за убийство ребенка, то количество живодеров резко уменьшится

– Какой юридический статус вы бы дали диким животным?

– Тоже статус недееспособного человека. Если охоту запретят, а места обитания диких животных будут охранять законом, то звери смогут жить в безопасности. Но статус человека им не повредит.

– Каким должно быть положение сельскохозяйственных животных?

– Их надо постепенно выводить из употребления. Пищевой промышленности надо продолжать работать над созданием продуктов, заменяющих мясо. Со временем человечество откажется от мяса. Все это уже возможно в наше время, но мертвые в лице власть имущих и крупного бизнеса продолжают держать живых.



– Что будет с бывшими сельскохозяйственными животными?

– Их станет намного меньше. Возможно, некоторые коровы, свиньи и куры станут животными-компаньонами, такие примеры уже есть. Другие бывшие сельскохозяйственные животные одичают.

– Каков будет статус человека по отношению к животным?

– Статус опекуна. Надо создать единый центр домашних животных вместо многочисленных и разрозненных приютов. В центре будет единая база животных и опекунов. Человек, прежде чем получить под опеку собаку или кошку, должен будет предоставить паспортные данные и доказательства, что он способен заботиться о животном. Сотрудники таких центров будут отслеживать физическое и психологическое состояние отданного в семью животного. Если опекун погибнет или не сможет по уважительным причинам заботиться о животном, то его заберут в центр и будут искать новых опекунов. При МВД надо создать отделы зоополиции, которая будет расследовать случаи нарушения прав животных.

– Как вы заинтересовались правами животных?

Весь животный мир имеет статус вещи. Человек в рабовладельческую эпоху тоже был в этом позорном статусе

– Родители животных дома держать дома не разрешали. Я не интересовался положением животных, пока не стал взрослым. Когда я начал пользоваться интернетом, то понял, как тяжело животным. Мне хотелось понять, почему так происходит. Я пришел к выводу, что причина всех бед домашних и диких животных в их имущественном статусе. Весь животный мир имеет статус вещи. Человек в рабовладельческую эпоху тоже был в этом позорном статусе. Но люди уже давно покончили с рабством. Новым переломным этапом исторического развития в судьбе животных должно стать возведение диких и домашних животных в ранг гражданских прав человека.

– Вашу петицию подписало очень мало людей. Я уверена, что многие их тех, кто прочитает это интервью, назовут вас наивным мечтателем. Почему вы верите, что ваши идеи когда-нибудь воплотятся?

– Во-первых, эти идеи разделяет все больше людей во всем мире. Подобные инициативы появляются в разных странах. Рано или поздно они реализуются в полной мере. Сначала, конечно, не в России. Во-вторых, то, о чем я рассказал, не так сложно воплотить. Для этого нужна лишь свободная воля людей и власть, которая этой воли следует. Кроме того, многие достижения прогресса, которые для нас сейчас привычны, начинались с мечты.