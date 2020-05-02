В вооружённых силах России более 2,6 тыс. заражённых коронавирусом

Военные медики выявили коронавирус у 1177 военнослужащих в армии и у 1195 учащихся в вузах Минобороны. Среди гражданского персонала Вооруженных сил более 320 инфицированных.

В Российской армии и военных учебных заведениях с марта по 2 мая заразились коронавирусом 2,6 тысячи человек, сообщает РБК со ссылкой на бюллетень Минобороны. Первое тестирование показало заражение примерно 200 воспитанников военных училищ.

Министр обороны России Сергей Шойгу 28 апреля приказал своим подчинённым принять меры для недопущения инфицирования солдат, которым предстоит увольнение в запас после завершения срока службы. Военный транспорт, предназначенный для доставки отслуживших солдат до вокзалов и аэропортов, подвергся специальной обработке.



В связи с распространением коронавируса в России сдвинуты сроки весеннего призыва на военную службу. Призывные комиссии начнут работать с 6 мая, начало отправки срочников на военную службу планируется после 20 мая.