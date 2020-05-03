Оперативный штаб: в России за сутки 10633 новых случая COVID-19

В России за минувшие сутки зафиксировано 10633 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.
Умерли за тот же период 58 человек, сообщил в воскресенье Оперативный штаю по борьбе с распространением коронавируса. Общее число жертв COVID-19 возросло до 1280, число заболевших составляет сейчас 134687 человек.
В Москве за последние сутки выявлено почти 6 тысяч больных коронавирусной инфекцией. Для российской столицы это рекордное значение. До этого максимум был отмечен 2 мая - 5358 случаев. По данным штаба, умерли в Москве за сутки 34 пациента. Общее число смертельных исходов - 729. Вылечились от коронавируса 7029 человек.
"По результатам скрининговых исследований различных групп населения, реальное количество заболевших составляет около 2 процентов от общего количества жителей Москвы", - написал накануне мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте.
По данным Роспотребнадзора, в стране проведено более 4 миллионов 100 тысяч тестов на коронавирус. Цифры по заболевшим COVID-19 в России увеличиваются в последние дни на фоне роста объемов тестирования. Агентство ТАСС назвало этот объём беспрецедентным, отметив, что количество тестов удвоилось менее чем за две недели.
Самочувствие премьер-министра России Михаила Мишустина, который ранее на этой неделе сообщил, что заразился коронавирусом, в целом оценивается как нормальное. Чиновник находится под наблюдением врачей в медучреждении, но продолает работать, сообщили в правительстве.
- Исполнение обязанностей главы правительства на период болезни Мишустина президент Владимир Путин возложил на первого вице-премьера Андрея Белоусова.
- В России с конца марта введён режим нерабочих дней из-за распространения коронавируса. Его продлили до завершения майских праздников. В большинстве регионов действуют строгие меры изоляции граждан. Некоторые субъекты ввели пропускной и масочный режимы.
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