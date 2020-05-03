Оперативный штаб: в России за сутки 10633 новых случая COVID-19

В России за минувшие сутки зафиксировано 10633 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Умерли за тот же период 58 человек, сообщил в воскресенье Оперативный штаю по борьбе с распространением коронавируса. Общее число жертв COVID-19 возросло до 1280, число заболевших составляет сейчас 134687 человек.

В Москве за последние сутки выявлено почти 6 тысяч больных коронавирусной инфекцией. Для российской столицы это рекордное значение. До этого максимум был отмечен 2 мая - 5358 случаев. По данным штаба, умерли в Москве за сутки 34 пациента. Общее число смертельных исходов - 729. Вылечились от коронавируса 7029 человек.

"По результатам скрининговых исследований различных групп населения, реальное количество заболевших составляет около 2 процентов от общего количества жителей Москвы", - написал накануне мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте.

По данным Роспотребнадзора, в стране проведено более 4 миллионов 100 тысяч тестов на коронавирус. Цифры по заболевшим COVID-19 в России увеличиваются в последние дни на фоне роста объемов тестирования. Агентство ТАСС назвало этот объём беспрецедентным, отметив, что количество тестов удвоилось менее чем за две недели.

Самочувствие премьер-министра России Михаила Мишустина, который ранее на этой неделе сообщил, что заразился коронавирусом, в целом оценивается как нормальное. Чиновник находится под наблюдением врачей в медучреждении, но продолает работать, сообщили в правительстве.