Собянин: реально в Москве COVID-19 больны 2% населения

В Москве реальное число больных коронавирусной инфекцией составляет около 2 процентов населения. Эти данные привёл в субботу мэр Сергей Собянин.

По его словам, такие результаты показали скрининговые исследования различных групп. "Это минимальное значение среди мировых городов, пораженных пандемией. Мы смогли сдержать распространение инфекции благодаря дисциплине и поддержке мер самоизоляции со стороны москвичей", - написал Собянин в своём блоге.

Он отметил, что число проводимых в российской столице тестирований на наличие коронавируса с 30 апреля увеличилось в два раза.

Официально в Москве сейчас живут около 12 миллионов 700 тысяч человек. Исходя из этого 2 процента – это 254 тысячи жителей.