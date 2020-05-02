Собянин: реально в Москве COVID-19 больны 2% населения

В Москве реальное число больных коронавирусной инфекцией составляет около 2 процентов населения. Эти данные привёл в субботу мэр Сергей Собянин.
По его словам, такие результаты показали скрининговые исследования различных групп. "Это минимальное значение среди мировых городов, пораженных пандемией. Мы смогли сдержать распространение инфекции благодаря дисциплине и поддержке мер самоизоляции со стороны москвичей", - написал Собянин в своём блоге.
Он отметил, что число проводимых в российской столице тестирований на наличие коронавируса с 30 апреля увеличилось в два раза.
Официально в Москве сейчас живут около 12 миллионов 700 тысяч человек. Исходя из этого 2 процента – это 254 тысячи жителей.
- По последней информации российского Минздрава, в стране зарегистрирован 114 431 случай заражения коронавирусом, умерли – 1169 человек. По этой же статистике, в Москве заболевших – 57300 человек, умерших - 695. Это самый большой показатель в сравнении с другими регионами.
- Накануне Сергей Собянин заявил, что в столице для прохождения пика инфицирования коронавирусом должны заразиться 60 процентов граждан, то есть 7 миллионов жителей. Мэр выразил надежду, что этого не произойдёт.
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