Холдинг Баффетта распродал все свои акции авиакомпаний США

Глава Berkshire Hathaway, миллиардер Уоррен Баффетт сообщил, что его холдинг в свете пандемии коронавируса распродал все имевшиеся у него акции авиаперевозчиков США.

Баффет сообщил об этом в ходе субботней телеконференции с участием инвесторов.

Речь идёт об акциях American Airlines, Southwest Airlines, Delta Airlines и United Airlines. В первых двух холдингу на конец прошлого года принадлежало по 10 процентов, в Delta Airlines и United Airlines 11 и 9 процентов соответственно.

Предприниматель констатировал, что "для авиакомпаний мир изменился", и этой сфере, наряду с другими, нанесён серьёзный ущерб. Действующие ограничения связаны с событиями, которые мы не можем контролировать, добавил Баффетт, одновременно выразив надежду, что ситуация исправится довольно быстро.

Также накануне была представлена корпоративная отчетность Berkshire Hathaway за первый квартал текущего года. По итогам этого периода, чистые убытки американского холдинга превысили 49 миллиардов долларов. За такой же период в прошлом году компания имела прибыль, которая оценивалась в более чем 21 миллиард долларов.

Berkshire Hathaway владеет крупными пакетами акций в десятках компаний. В их числе ведущие американские банки и производители техники. Уоррен Баффетт, согласно последним оценкам агентства Bloomberg, занимает пятое место в списке самых богатых людей мира. Он считается одним из крупнейших и наиболее известных в мире инвесторов. Его состояние оценивается в 72 миллиарда долларов.

Распространение коронавируса нанесло серьёзный ущерб экономике США, которые по числу заражений и умерших от COVID-19 – по официальной статистике - обошли все страны мира. Курс акций многих компаний значительно снизился. Особенно тяжелая ситуация сложилась для авиаперевозчиков. C 21 марта общее число запросов на пособия по безработице возросло до 30 миллионов 300 тысяч. Как отмечает Reuters, это 18 процентов от всего трудоспособного населения страны. Такого уровня не было со времён Великой депрессии 30-х годов прошлого века.