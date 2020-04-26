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Археология. Будущее

Экономика спасения. Эфир в 18:00

Экономисты Сергей Алексашенко и Олег Вьюгин: как раздать деньги населению?

Уже много лет идет дискуссия о безусловном базовом доходе, и правительства многих стран уже экспериментировали с этой идей. Эпидемия коронавируса и локдаун мировой экономики ускорили этот процесс, и сегодня правительства десятков стран раздают деньги населению, попавшему в карантин. Станет ли это регулярной практикой после окончания пандемии? Сможет ли Россия ввести безусловный базовый доход?

Эти вопросы обсуждают экономист Олег Вьюгин, профессор Высшей школы экономики, и экономист Сергей Алексашенко. Эфир в 18:05.

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