Джонсон о своей борьбе с COVID-19: "Врачи готовились к худшему"

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который перенёс коронавирусную инфекцию и недавно вернулся к работе, в интервью The Sun рассказал подробности о ходе своей болезни и подтвердил, что врачи опасались летального исхода.
По словам Джонсона, когда состояние его здоровья ухудшилось, его окружению пришлось готовить планы на случай, как он выразился, "сценария, подобного "Смерти Сталина"" - имея в виду сатирический фильм режиссёра Армандо Ианнуччи о кончине советского вождя. Врачи, как сказал британский премьер, готовились к худшему. Всерьёз обсуждалась возможность подключения Джонсона к аппарату искусственной вентиляции лёгких - в какой-то момент, по словам премьера, вероятность этого была 50 на 50.
Джонсон рассказал, что с течением болезни всё более падал духом: "Я не понимал, почему мне не становится лучше". В конце концов, Джонсон был госпитализирован. "Мне на лицо надели кислородную маску и начали подавать мне многие литры кислорода". Всю серьёзность ситуации он осознал, когда его подключили к мониторам, и они показали, что его состояние по-прежнему ухудшается. Тогда премьера перевели в отделение интенсивной терапии. "Всё это время я думал о том, удастся ли мне выкарабкаться. Я осознал, что от коронавирусной инфекции нет лекарства".
В конце концов состояние Джонсона стало улучшаться. Он считает, что важную роль в этом сыграл "замечательный уход", но признаётся, что точно не знает, что именно стало причиной улучшения.
Джонсон провёл в больнице в Лондоне неделю и впоследствии был выписан на долечивание. Спустя две недели он вернулся к исполнению обязанностей.
Вскоре после выздоровления премьера у него и его невесты Кэрри Саймондс родился сын. Его назвали Уилфред Николас - второе имя родители дали в честь врачей Николаса Прайса и Николаса Харта, которые лечили Джонсона.
- Премьер объявил о том, что болен, 27 марта. Спустя 10 дней он был госпитализирован, ещё спустя сутки его перевели в палату интенсивной терапии, где он провёл три дня. В правительственных сообщениях о ходе болезни прямо об угрозе смерти премьера не говорилось.
- Российское агентство "РИА Новости" сообщало со ссылкой на некие источники, что премьер будет подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Этого, однако, не произошло, Джонсону помогла кислородная терапия. В британском правительстве сообщение РИА назвали дезинформацией. Издание "Медуза" утверждало, что сообщение об ИВЛ было написано руководством агентства в Москве без опоры на источники, что в "РИА Новости" отрицают.
- По официальным данным, в Британии выявлено более 180 тысяч инфицированных коронавирусом, это четвёртое место в мире. Умерли от инфекции более 28 тысяч человек. Статистику о числе выздоровевших британские власти не приводят. В последние дни темпы роста числа заболевших снижаются, как и число госпитализированных.
- Уже более месяца в стране действует карантин, запрещено выходить из дома, кроме как по неотложным нуждам. Пресса и оппоненты Джонсона критиковали правительство за относительно позднее – в сравнении с большинством европейских стран – принятие карантинных мер. По опросам, большая часть британцев поддерживает карантин и опасается слишком раннего выхода из него.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.