Джонсон о своей борьбе с COVID-19: "Врачи готовились к худшему"

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который перенёс коронавирусную инфекцию и недавно вернулся к работе, в интервью The Sun рассказал подробности о ходе своей болезни и подтвердил, что врачи опасались летального исхода.

По словам Джонсона, когда состояние его здоровья ухудшилось, его окружению пришлось готовить планы на случай, как он выразился, "сценария, подобного "Смерти Сталина"" - имея в виду сатирический фильм режиссёра Армандо Ианнуччи о кончине советского вождя. Врачи, как сказал британский премьер, готовились к худшему. Всерьёз обсуждалась возможность подключения Джонсона к аппарату искусственной вентиляции лёгких - в какой-то момент, по словам премьера, вероятность этого была 50 на 50.

Джонсон рассказал, что с течением болезни всё более падал духом: "Я не понимал, почему мне не становится лучше". В конце концов, Джонсон был госпитализирован. "Мне на лицо надели кислородную маску и начали подавать мне многие литры кислорода". Всю серьёзность ситуации он осознал, когда его подключили к мониторам, и они показали, что его состояние по-прежнему ухудшается. Тогда премьера перевели в отделение интенсивной терапии. "Всё это время я думал о том, удастся ли мне выкарабкаться. Я осознал, что от коронавирусной инфекции нет лекарства".

В конце концов состояние Джонсона стало улучшаться. Он считает, что важную роль в этом сыграл "замечательный уход", но признаётся, что точно не знает, что именно стало причиной улучшения.

Джонсон провёл в больнице в Лондоне неделю и впоследствии был выписан на долечивание. Спустя две недели он вернулся к исполнению обязанностей.

Вскоре после выздоровления премьера у него и его невесты Кэрри Саймондс родился сын. Его назвали Уилфред Николас - второе имя родители дали в честь врачей Николаса Прайса и Николаса Харта, которые лечили Джонсона.