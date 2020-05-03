Чаяндинское месторождение: сведения о заразившихся пока противоречивы

Министерство здравоохранения России публикует отчет о рабочей поездке в Якутию главного внештатного инфекциониста Елены Малинниковой, в котором говорится, что треть работников Чаяндинского месторождения "Газпрома" заражены коронавирусом.

Тестирование прошли 10 тысяч работников предприятия. Несмотря на положительные результаты анализов, у заболевших нет симптомов COVID-19 и только двое работников месторождения были доставлены в больницу.

На официальных страницах якутского штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией до сих пор утверждается, что в регионе всего 282 заболевших и 19 заразившихся COVID-19 за последние сутки. Согласно опубликованным 3 мая данным Минздрава, в реальности речь может идти о более чем 3 тысячах больных. В отчёте говорится, что данные о заболеваемости вахтовиков "Газпрома" – предварительные.

2 мая РИА Новости сообщало из Якутска, что коронавирусом заразились более трёх тысяч человек, работающих на Чаяндинском месторождении в Якутии, сообщила зампред правительства региона Ольга Балабкина в Telegram.

Всего на месторождении заняты более десяти тысяч человек, направленных несколькими десятками подрядных предприятий "Газпрома". В течение недели у всех были взяты анализы на коронавирус. МЧС доставил на Чаянду аэромобильный госпиталь для лечения больных. Здоровых вахтовых работников из месторождения будут вывозить рейсами авиакомпании "Якутия", сообщило РИА Новости.

Три дня назад вахтовики Чаяндинского месторождения в Якутии вышли на несанкционированный митинг и перекрыли дорогу. Они объяснили свои действия недостаточной защитой сотрудников во время эпидемии коронавируса и невниманием к их положению со стороны руководства.

28 апреля агентство "Интерфакс" сообщило, со ссылкой на социальные сети, что подрядных организаций жалуются на плохие условия содержания в поселке, отсутствие информации о заболевании со стороны администрации, отсутствие масок.

В соцсетях распространялось обращение строителей "Газартстроя" (ООО "ГАС", дочерняя компания "Стройтранснефтегаз"), которые работают на месторождении. В обращении, в частности, говорилось о том, что "люди, не зная результатов, не понимают, содержат ли их вместе с больными или нет".

"Неизвестность обстановки и дезинформация сотрудников "Газартстроя" привела к дестабилизации обстановки и многим попыткам обращения к руководству о принятии мер по вывозу с месторождения здоровых людей", сообщал "Интерфакс".

Чаяндинское нефтегазоконденсатное месторождение — одно из крупнейших на востоке России — базовое месторождение для формирования Якутского центра газодобычи.

В 2013 году месторождению была присвоена классификация уникального по величине извлекаемых запасов. Проектная годовая производительность — 25 млрд кубометров газа, 1,9 млн тонн нефти и 0,4 млн тонн газового конденсата.

Подробнее о распространении коронавируса и связанных с ним событиях читайте в нашем лайв-блоге "Хроника пандемии".