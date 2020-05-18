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Лицом к событию
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Лицом к событию. Зато мы делаем ракеты

Лицом к событию. Зато мы делаем ракеты
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Лицом к событию. Зато мы делаем ракеты

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Что происходит в "отдельной цивилизации" в разгар эпидемии? Что будет происходить с мировой экономикой в процессе постепенного смягчения изоляции? Удалось ли добиться от власти существенной помощи населению? Каковы политические планы Кремля? Обсуждают лидер Партии народной свободы, бывший премьер-министр РФ Михаил Касьянов, военный аналитик Александр Гольц, доктор медицинских наук, профессор НИУ-ВШЭ Василий Власов. Ведет передачу "Лицом к событию" Михаил Соколов. Видео и текст: https://www.svoboda.org/a/30618246.html

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