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Время Свободы: Радугу в Тбилиси не пустили

Время Свободы: Радугу в Тбилиси не пустили
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Время Свободы: Радугу в Тбилиси не пустили

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Власти регионов в спешном порядке решают вопрос выплаты компенсаций медикам, работающим с больными COVID-19, - после их угроз начать акции протеста и критики со стороны Владимира Путина***Из-за пандемии коронавируса родители не могут вывезти из Украины детей, рожденных суррогатными материями для иностранцев***Мэрия Тбилиси отказалась выполнить просьбу ЛГБТ-сообщества осветить цветами радуги телебашню в день Борьбы с гомофобией и трансфобией

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