Нет доверия. Ислам Текушев - о вышке МТС и всемирном заговоре

Североосетинские COVID-диссиденты в мае пошли еще дальше, чем в апреле: если прежде проводили несанкционированные митинги, то теперь сожгли вышку телефонной связи МТС у селения Ногир, посчитав это устройство символом и частью всемирнового коронавирусного заговора. "Многие утверждают, что болезни нет, что это организовано какими-то мировыми силами, чтобы людей загнать в резервации, поставить потом антенны 5G, облучить, чтобы они потеряли сознание, и потом будут чипировать. И немало таких людей", – заявил глава Северной Осетии Вячеслав Битаров.

20 апреля, в то время, когда в большинстве регионов России ужесточали карантин, жители Северной Осетии бойкотировали режим самоизоляции. В ходе столкновений в центре Владикавказа пострадали 13 полицейских. Возбуждено уголовное дело в отношении организатора протестов, оперного певца Вадима Чельдиева.



Протест против режима самоизоляции и последовавший вслед за этим поджог вышки напомнили мне сюжет модного американского фильма "Джокер": граждане депрессивного провинциального города, воодушевленные призывами психопата, вышли на улицы, и прошлись по его улицам и площадям, круша всё на своем пути. Но за этой сюжетной близостью с голливудской кинокартиной скрыта конкретная и очень острая социальная проблема, проблема недоверия к власти.



"Люди отдалены от власти столь сильно, что не готовы поверить ей даже в ситуации, когда поверить стоит, потому что эпидемиологическая угроза совершенно реальна, - считает заместитель директора по Европе и Центральной Азии правозащитной организации Human Rights Watch Татьяна Локшина, - Ситуация со здравоохранением на Северном Кавказе неблагополучная. Чтобы медицинские учреждения хоть как-то справлялись с вызовом, самоизоляция и базовая эпидемиологическая гигиена необходимы. Но люди не верят власти практически ни в чём, не верят власти и в этом. А вот Вадиму Чельдиеву, COVID-диссиденту – поверили. Он заслуженный артист Северной Осетии, занимался благотворительностью, гражданским активизмом, и заработал себе некоторый кредит доверия. Люди за ним пошли – именно тогда, когда стоило оставаться дома".

Странноватый карантин ещё больше подорвал и без того невысокое доверие население к республиканской власти и превратил безответственного анархиста Чельдиева в символ надежд на свободу и справедливость

Северная Осетия всегда отличалась от других республик Северного Кавказа безусловной политической лояльностью Москве. Именно в этом и таится суть эффекта Чельдиева: карантин ударил по традиционно высокой репутации федеральной власти. И хотя участники митинга открыто не выражали недоверие к высшему российскому руководству, очевидно, что жители Северной Осетии перестали безоговорочно верить Москве. "На Северном Кавказе, как и вообще на юге России личностный фактор в политике и общественной жизни имеет огромное значение, - полагает политолог Алексей Малашенко, - В Северной Осетии этот фактор, наверно, несколько менее значим, чем, скажем, в Чечне или в Ингушетии, но так или иначе – он заметен и он существует. Не потому, что осетины "плохие", а потому, что таковы история и традиция. Кто-то в глазах людей должен быть виноват в ситуации с коронавирусом, вызвавшем беду и безработрицу. Но не Путин же! Значит, Битаров - он ближе".

Чиновники во Владикавказе понимают: ситуация критическая, нужно хоть как-то возвращать доверие граждан. Не будь этого понимания - вряд ли Битаров столь резко и так открыто выразил бы несогласие с кремлёвским решением проводить всероссийские торжества в честь победы во Второй мировой войне на 3 сентября, в годовщину бесланской трагедии, которая для осетин остаётся национальной бедой.

Странноватый (без законодательной поддержки) и избирательный (крупные предприятия работают) карантин ещё больше подорвал и без того невысокое доверие население к республиканской власти и превратил безответственного анархиста Чельдиева в символ надежд на свободу и справедливость. Вынужденная самоизоляция на фоне нежелания властей брать на себя финансовую ответственность за издержки карантина делает общество агрессивным и грозит ещё более неприятными последствиями вроде роста преступности, что происходит уже сегодня.

Режим самоизоляции, как известно, ввели по всей России, но ограничительные меры в регионах действуют по-разному. В Северной Осетии и соседних республиках гайки прикрутили не так туго, как в Чечне, но карантин очень болезненно ударил ещё и по самозанятым гражданам, трудовым мигрантам из Северного Кавказа и их семьям. Местные власти как-то не учли, что половина населения зависит от ежедневных подработок, и вот через неделю-другую у этой категории граждан банально закончились запасы. Как считает Локшина, "если власть не окажет немедленную адекватную поддержку гражданам, то серьёзные проблемы возникнут по всей стране, не только на Северном Кавказе".

Ислам Текушев – кавказский журналист, главный редактор сайта Caucasus Times​

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