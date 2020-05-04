Коронавирус "подвесил" выборы. Польская политика во времена заразы

До выборов президента Польши – главного политического события года в этой стране – остаются считанные дни, но никто не знает, состоится ли в итоге голосование.

Первый тур выборов назначен на 10 мая, но пандемия коронавируса и меры изоляции поставили под угрозу его проведение, нарушив привычное течение политической жизни. Правящая в Польше консервативная партия "Право и справедливость" предложила, учитывая угрозу общественному здоровью, которую представляет собой эпидемия, провести выборы заочно. 6 апреля Сейм Польши, нижняя палата парламента, принял закон о голосовании по почте. При этом спикер Сейма может перенести дату выборов. Однако поле для маневра не велико, поскольку, согласно Конституции, последний допустимый срок проведения голосования – 23 мая. Закон всё ещё находится на рассмотрении в Сенате, а большинство голосов в верхней палате парламента удерживает оппозиция.

Доминирующая в Сенате оппозиционная партия "Гражданская платформа", как считает большинство наблюдателей, целенаправленно затягивает рассмотрение и принятие этого закона, настаивая на введении чрезвычайного положения. Это позволило бы перенести выборы на август-сентябрь. Более того, в правящем лагере обсуждают предложение о продлении президентского срока действующего главы государства Анджея Дуды на два года без возможности переизбрания.

Для начала напомним, как развивалась эпидемия в Польше. Первый случай заражения вирусом SARS-CoV-2 в стране зарегистрировали 4 марта. По официальным данным, в Польше около 14 тысяч заболевших, почти 700 человек умерли. На фоне Испании или Великобритании ситуация не так плоха, население Польши составляет около 38,5 млн человек. В стране введено положение эпидемии, и это вынудило кандидатов вести избирательную кампанию в новых для них условиях, большинство, например, не проводит встреч с избирателями. Избирательные штабы практически всех кандидатов отказались от наружной рекламы. На улицах польских городов только изредка увидишь агитационные баннеры или плакаты. Избирательная кампания переехала в социальные сети: кандидаты регулярно проводят онлайн-трансляции, в ходе которых представляют свои программы и комментируют текущие политические события.

Выборы любой ценой?

Президенту Польши в условиях пандемии удалось укрепить свои позиции. В начале года Анджей Дуда занимал первую строчку в социологических опросах, однако не мог рассчитывать на победу в первом туре выборов. За три месяца уровень поддержки Дуды, ставленника правящей партии, заметно вырос. Согласно последним опросам, более половины граждан Польши, изъявивших желание участвовать в выборах, готовы отдать свои голоса за действующего президента. Так чего же опасается "Право и справедливость", почему она так настаивает на проведении выборов именно в мае?

Последние несколько лет в Польше ознаменовались значительным экономическим ростом и снижением уровня безработицы. Правящая партия приписывает эти успехи себе. В связи с пандемией COVID-19 правительству, как и властям других стран, пришлось пойти на радикальный шаг – "заморозить" экономику. Это приведет к первой с 1990-х годов рецессии, считают экономисты: по прогнозам правительства, в этом году ВВП снизится на 3,4%. Однако, если сейчас экономические последствия коронавируса ещё не так сильно ощущаются, то к концу второго квартала ситуация наверняка изменится. Это, скорее всего, отразится на настроениях избирателей, которые, вероятно, возложат на правительство ответственность за ухудшение экономической ситуации. Чего и ждёт оппозиция.

Планы "Б"

По мнению оппозиционных польских СМИ, проведение выборов в мае любой ценой является идеей основателя и бессменного лидера партии "Право и справедливость" Ярослава Качиньского. Подтверждением этому может служить конфликт в правящем лагере.

Глава партии "Согласие", которую принято считать "младшей сестрой" "Права и справедливости" и которая участвует в работе польского правительства, неожиданно отказался поддержать идею голосования по почте. Вместо этого он предложил перенести выборы на два года. Варшавский юрист Себастьян Гаевский, эксперт Центра имени Игнация Дашиньского, считает такое предложение нереалистичным:

"Это было бы возможным, если бы лидер "Согласия" Ярослав Говин внёс законопроект о внесении изменений в Конституцию гораздо раньше. Но законопроект был внесен во второй половине апреля, то есть в случае принятия вступил бы в силу в конце мая или в июне, а согласно основному закону, выборы должны состояться не позже 23 мая. С политической точки зрения, мне кажется, состояние эпидемии коронавируса не является обстоятельством, которое может оправдать столь важные изменения. Продление срока полномочий главы государства – это редкая практика, которая применяется в действительно экстраординарных ситуациях".

Кандидат "Гражданской платформы" Малгожата Кидава-Блоньская несколько раз меняла своё решение относительно того, баллотироваться ли ей на должность президента. 28 апреля она заявила, что не примет участия в выборах, если вступит в силу закон о голосовании по почте. Ранее к бойкоту таких выборов призывал бывший премьер-министр Польши и председатель Европейского совета Дональд Туск, основатель "Гражданской платформы", который поддерживает кандидатуру Кидавы-Блоньской. Туск считает, что есть сразу несколько причин, по которым выборы президента не могут состояться в мае. Первой он назвал проблему безопасности в связи с эпидемиологической ситуацией в стране. Второй – неконституционность проведения выборов, поскольку они не будут ни свободными, ни равноправными. По мнению Туска, важнейшей причиной для отмены голосования является то, что никто в сложившихся условиях "не может гарантировать тайну волеизъявления".

"Министр здравоохранения Польши, врач и доктор наук, говорит, что такая форма проведения выборов является безопасной, – продолжает Себастьян Гаевский. – Часть политиков из партии "Право и справедливость" ссылается на заявления международных организаций, в частности, на экспертов Всемирной организацию здравоохранения, а они отмечают: такие выборы не являются угрозой для здоровья, не станут источником распространения коронавируса. С другой стороны, у общества есть причины задавать вопросы, а ответ на него эпидемиологи смогут дать только постфактум. Проведение заочного голосования в Польше разрешено уже десять лет, но они еще никогда не проводились по всей стране. Заочные выборы – это не только политический, но и организационный, и технический вызов. Чтобы развеять сомнения в том, что тайна голосования будет сохраненена, нужно приглашать наблюдателей".

Оппозиционные политики предлагают объявить по всей стране чрезвычайное положение или режим стихийного бедствия, что позволило бы перенести выборы на конец лета или начало осени. Однако Себастьян Гаевский отмечает: рейтинг Малгожаты Кидава-Блоньской заметно снизился (согласно данным самых свежих опросов, она может рассчитывать на поддержку всего лишь 4% избирателей). Эксперт считает, что именно это является главной причиной, по которой "Гражданская платформа" настаивает на переносе голосования. Другой оппозиционный кандидат, председатель Польской крестьянской партии Владислав Косиняк-Камыш, может рассчитывать на 7-процентный уровень поддержки избирателей, и он не призывает своих сторонников бойкотировать выборы по почте.

До выборов всего несколько дней, но никто не может ответить на вопрос, состоятся ли они в назначенный срок. Сенат затягивает принятие решения, так что о дате голосования поляки могут узнать фактически за день до их проведения.

Автор – сотрудник Русской службы Польского радио