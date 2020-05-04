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Пассажиров рейсов Москва-Пекин обязали иметь справку об отсутствии COVID-19

Пассажиры китайской авиакомпании Air China, планирующие совершить перелет по маршруту Москва — Пекин, должны будут иметь при себе справку об отсутствии заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает агентство China News со ссылкой на посольство КНР в России.

Мера начнет действовать с 8 мая, справка об отсутствии коронавируса у пассажира должна быть получена не менее чем за 120 часов до рейса. По данным китайских дипломатов, получить такую справку можно будет после прохождения теста на нуклеиновые кислоты в шести медицинских учреждениях российской столицы и Санкт-Петербурга.

Россия ограничила регулярное авиасообщение с Китаем с 1 февраля из-за распространения в КНР коронавируса. Было разрешено выполнять рейсы только "Аэрофлоту" и четырем китайским авиакомпаниям. Российский перевозчик продолжил выполнять перелеты в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. Российские и китайские граждане могли вернуться на родину, в том числе, чартерными рейсами, однако с 14 февраля они были также приостановлены. Позже "Аэрофлот" объявил о сокращении полетной программы в Китай, в частности, были урезаны частоты и отменены несколько регулярных рейсов.

  • Справки об отсутствии коронавируса нужны и для передвижения по России. Так, в Липецкой области региональная администрация рекомендовала иметь такую справку всем, кто прибывает в регион.
  • Аэропорт Грозного также предупредил о необходимости иметь справку об отрицательном тесте на коронавирус для всех пассажиров, прибывающих из Москвы, при её отсутствии пассажиры не будут допускаться на посадку в самолет.
  • Крупные сети медицинских лабораторий "Хеликс", "Инвитро", "Гемотест", KDL и LabQuest в мае-июне намерены начать массовое тестирование на антитела к коронавирусу.

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