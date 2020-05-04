В Италии впервые за 8 недель смягчили карантин

В Италии в понедельник 4 мая - впервые почти за 2 месяца - ослаблены карантинные меры, введённые для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Возобновляют работу многие промышленные предприятия. Для прогулок открыты парки. Открыты также музеи под открытым небом. Людям разрешено покидать свои дома для встреч с родственниками. При этом правительство разъяснило, что походы в гости к друзьям по-прежнему не разрешены.

Власти называют нынешние послабления "второй фазой карантина". Премьер-министр Джузеппе Конте постоянно подчёркивает, что речь не идёт о полном снятии ограничений. Людям предписано соблюдать "социальную дистанцию". Большинство магазинов по-прежнему закрыты, рестораны и кафе торгуют только на вынос. Ожидается, что они откроются 18 мая.

Школы останутся закрытыми до конца учебного года. Также неясно, когда откроются театры и кинотеатры. Власти считают маловероятным полноценное восстановление международного туризма до конца года.