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В Италии впервые за 8 недель смягчили карантин

Рим. Первая за 2 месяца встреча внучки и дедушки

В Италии в понедельник 4 мая - впервые почти за 2 месяца - ослаблены карантинные меры, введённые для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Возобновляют работу многие промышленные предприятия. Для прогулок открыты парки. Открыты также музеи под открытым небом. Людям разрешено покидать свои дома для встреч с родственниками. При этом правительство разъяснило, что походы в гости к друзьям по-прежнему не разрешены.

Власти называют нынешние послабления "второй фазой карантина". Премьер-министр Джузеппе Конте постоянно подчёркивает, что речь не идёт о полном снятии ограничений. Людям предписано соблюдать "социальную дистанцию". Большинство магазинов по-прежнему закрыты, рестораны и кафе торгуют только на вынос. Ожидается, что они откроются 18 мая.

Школы останутся закрытыми до конца учебного года. Также неясно, когда откроются театры и кинотеатры. Власти считают маловероятным полноценное восстановление международного туризма до конца года.

  • Италия была первой европейской страной, в которой в конце февраля прошлого года начался резкий рост случаев инфицирования коронавирусом, а затем и числа смертей. Особенно пострадали регионы на севере страны, прежде всего Ломбардия. Власти сначала объявили карантин на севере, а с 12 марта - по всей стране. Впоследствии меры были ужесточены. Из дома можно было выйти только по уважительным причинам, магазины, предприятия сферы услуг, большинство промышленных предприятий прекратили работу. Вслед за Италией похожие меры ввели и многие другие страны Европы.
  • В какой-то момент Италия вышла на первое место в мире по числу инфицированных и смертей. Затем её опередили США. В последние недели число новых случаев инфекции постепенно снижается, а число выздоровевших растёт. Однако и сейчас каждый день выявляется примерно полторы тысячи новых случаев инфекции. Всего за 2,5 месяца в Италии было выявлено более 210 тысяч заражённых коронавирусом, более 28 тысяч умерли.
  • Всего в мире на 4 мая более 3,5 миллионов случаев заражения, Италия на третьем месте.

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