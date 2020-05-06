Потрачено впустую. Иван Беляев – с размышлениями о карантине

Правительство Вологодской области с 1 мая ввело обязательное ношение масок в общественных местах. 4 мая мы вернулись в Вологду из деревни и из окна машины прекрасно могли посчитать, сколько же людей в масках на улице. Думаю, вы уже догадались, что крайне мало. Многие настаивают на том, что просто на улице маска и не нужна – нужна лишь, когда человек заходит в помещение с другими людьми или тесно с ними контактирует. Я не хочу вдаваться в технические споры, но некоторые моменты отмечу.



Для начала: понятие общественного места размыто. Например, если вас захотят оштрафовать за распитие спиртного, то общественным будет любое место, кроме вашей собственной квартиры. Если полиция вправе оштрафовать вас с открытой бутылкой водки даже в глухих зарослях или в промзоне на окраине, значит, то же самое она вольна сделать с вами, когда вы без маски.

Но есть одно важное отличие. Хотя на улице всегда довольно много выпивающих, сил полиции хватит, чтобы запугать большинство из них. Но с населением целого города полицейским не справиться. Государство может выглядеть сильным и решительным, когда разгоняет митинг в несколько сотен участников. Массовый саботаж со стороны сотен тысяч граждан государству неподвластен.

У России, точнее, Москвы был запас времени в сравнении со многими европейскими государствами, и он тоже потрачен впустую

Можно возразить, что пример жёсткости в поддержании карантина показывают московские власти. Но и тут есть нюансы. Во-первых, эффективность московских мер остаётся под вопросом. Во-вторых, Сергей Собянин может позволить себе такой напор благодаря гиперконцентрации всяческих (финансовых, административных, полицейских) ресурсов. Другими словами, на 10–12 или чуть больше процентов населения страны у мэра Москвы гораздо большая доля денег, власти, полномочий и инструментов. Но раз так, значит, в провинции, наоборот, на большее число людей приходится меньшее число властных ресурсов.

Если государство не может заставить людей, то сколько оно способно сделать и делает для их поддержки? Сколь чётко и ясно до граждан доносят необходимость ношения защитных средств? Помогают ли получить маски и респираторы? Аккумулируют ли усилия волонтёров? Наконец, всегда ли сами подают пример ношения масок? Ответы на все эти вопросы известны, и они не слишком утешительны.

Слабость государства, увы, дополняется и слабостью общества. Да, людям плохо объясняют и мало помогают. Но мы не вчера очутились в этой ситуации, многое пора бы уяснить самим, пора и научиться помогать самим себе. Как кто-то верно заметил, что у западных стран был большой запас времени в сравнении с Китаем – и они его, за некоторыми исключениями, прошляпили. У России, точнее, Москвы был запас времени в сравнении со многими европейскими государствами, и он тоже потрачен впустую.

У российской глубинки было преимущество во времени по сравнению с Москвой. Но и оно уже практически улетучилось у нас на глазах.

Иван Беляев – журналист Радио Свобода, живёт в Вологде

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