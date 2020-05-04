Сенат Казахстана вместо дочери Назарбаева возглавил Ашимбаев

Председателем Сената парламента Казахстана избран Маулен Ашимбаев - бывший первый заместитель главы администрации президента страны. Об этом сообщает Радио Азаттык - Казахская служба Радио Свобода.

По конституции, председатель Сената замещает должность президента в случае отставки или смерти действующего главы государства.

Кресло спикера Сената неожиданно освободилось на прошлой неделе - поста лишилась Дарига Назарбаева, дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Центральная избирательная комиссия Казахстана в понедельник объявила о прекращении депутатских полномочий Дариги Назарбаевой, Текст постановления опубликован на сайте ЦИК. С чем связана отставка Назарбаевой - официально не сообщалось, сама она её также не комментировала.

Назарбаева занимала второй пост в государственной иерархии с 20 марта прошлого года, когда её отец объявил об уходе с должности президента, которую он занимал почти 30 лет. Даже после его отставки многие считают 79-летнего Нурсултана Назарбаева ключевым человеком в руководстве, от которого зависят все основные политические решения. Но и сам Назарбаев последние события никак не комментировал.