Сенат Казахстана вместо дочери Назарбаева возглавил Ашимбаев

Председателем Сената парламента Казахстана избран Маулен Ашимбаев - бывший первый заместитель главы администрации президента страны. Об этом сообщает Радио Азаттык - Казахская служба Радио Свобода.
По конституции, председатель Сената замещает должность президента в случае отставки или смерти действующего главы государства.
Кресло спикера Сената неожиданно освободилось на прошлой неделе - поста лишилась Дарига Назарбаева, дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.
Центральная избирательная комиссия Казахстана в понедельник объявила о прекращении депутатских полномочий Дариги Назарбаевой, Текст постановления опубликован на сайте ЦИК. С чем связана отставка Назарбаевой - официально не сообщалось, сама она её также не комментировала.
Назарбаева занимала второй пост в государственной иерархии с 20 марта прошлого года, когда её отец объявил об уходе с должности президента, которую он занимал почти 30 лет. Даже после его отставки многие считают 79-летнего Нурсултана Назарбаева ключевым человеком в руководстве, от которого зависят все основные политические решения. Но и сам Назарбаев последние события никак не комментировал.
- Ашимбаев даже не был членом парламента, однако в понедельник был введён в его состав указом президента Касым-Жомарта Токаева. Впоследствии депутаты, как утверждается, единогласно поддержали его кандидатуру.
- Ашимбаев был переведен на должность первого заместителя руководителя администрации президента в декабре. С июля прошлого года он работал помощником президента Казахстана. До этого около полутора лет занимал пост первого заместителя председателя партии "Нур Отан", возглавляемой экс-президентом Назарбаевым. Был активным участником предвыборной кампании Токаева, кандидатуру которого поддерживал и Назарбаев.
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