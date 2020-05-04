Украина с 11 мая смягчит карантинные меры

Кабинет министров Украины намерен продлить карантин до 22 мая, сообщил в понедельник премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. "Дальше мы будем смотреть, как будет двигаться пандемия в мире, как будет происходить колебания кривой заболеваемости у нас", - сказал он на внеочередном заседании правительства в понедельник.

Ранее сообщалось, что ограничительные меры по борьбе с СOVID-19 будут действовать на Украине до 11 мая. Президент Украины Владимир Зеленский на совещании в Киеве в понедельник отметил, что страна начнёт подготовку к выходу из карантина уже на текущей неделе.

"Стабильная ситуация с распространением COVID-19 и отсутствие критического количества больных у нас только благодаря своевременным карантинным мероприятиям" - отметил Зеленский.

С 11 мая режим карантина, по решению правительства, будет несколько ослаблен. В частности, для посещения откроются парки и зоны отдыха, открыты будут магазины, парикмахерские и салоны красоты, музеи и библиотеки. Кафе и рестораны будут работать на вынос.

Украина ввела карантин 12 марта - став одной из первых стран в Европе, принявших жёсткие ограничения. Впоследствии карантин был ужесточён, была ограничена или прервана работа общественного транспорта, в том числе метро. Были также закрыты границы, перекрыто сообщение с соседними странами, включая Россию.

В последние дни темпы прироста числа инфицированных на Украине относительно стабильны - около 400 человек в сутки. Это означает, что экспоненциальный рост прекратился. Всего в стране было выявлено около 12 тысяч заражённых коронавирусом, умерли по официальным данным 303 человека.