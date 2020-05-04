Лидеры ЕС проводят саммит по сбору средств на борьбу с COVID-19

4 мая руководители государств Евросоюза и других стран проводят виртуальный саммит с целью собрать семь с половиной миллиардов евро на борьбу с коронавирусом. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее назвала предстоящее событие "настоящим марафоном".

По предварительным данным, четыре миллиарда евро будут направлены на исследования вакцины, два миллиарда — на лечение пациентов и полтора миллиарда — на тестирование. Главы европейских стран перед саммитом заявили, что собранные средства будут направлены общепризнанным мировым организациям здравоохранения. Никаких новых структур создавать не планируется. "Если мы сможем разработать вакцину, которая производится в мире, для всего мира, это будет уникальным глобальным общественным благом XXI века. Вместе с нашими партнерами мы обязуемся сделать её доступной для всех", - говорится в заявлении.

К саммиту должны присоединиться лидеры из Австралии, Канады, Израиля, Японии, Иордании, Южной Африки и Турции, а также посол Китая в ЕС. Брюссель призвал к участию в виртуальной встрече Вашингтон, однако о решении США пока не сообщается.

Испытания вакцины от коронавируса проводят около ста исследовательских групп. Около десятка препаратов готовы к испытаниям или уже тестируются на людях. Однако специалисты полагают, что вакцина может появиться на рынке не ранее чем через год.

Число заболевших коронавирусом нового типа, по последним данным, превысило три с половиной миллиона. Умерли почти 249 тысяч пациентов. Больше всего заболевших в США — почти один миллион 200 тысяч человек. Умерли почти 69 тысяч американцев. Президент США Дональд Трамп заявил, что от коронавирусной инфекции могут умереть около 100 тысяч граждан.