В Ангарске родные заключённых вышли на пикеты несмотря на карантин

Родственники заключённых исправительной колонии №15 города Ангарска Иркутской области, где 9 апреля произошел бунт, утверждают, что осуждённых продолжают избивать.

В понедельник они вышли на одиночные пикеты к зданию колонии, а также организовали в социальных сетях флешмоб с требованиями прекратить пытки и допустить правозащитников и адвокатов внутрь исправительного учреждения. Родные заявляют, что до сих пор не получили информацию о состоянии здоровья осуждённых, не знают, насколько сильно они пострадали и какая им требуется помощь. Они намерены продолжить акции до тех пор, пока ведомство не ответит на их запросы и не выполнит их требования.

Руководство ИК не допускает никого внутрь колонии, ссылаясь на введённый карантин в связи с пандемией коронавируса.

Бунт в ангарской исправительной колонии начался 9 апреля после того, как один из заключённых обвинил сотрудников ФСИН в избиении. На территорию учреждения был введён спецназ. По сведениям, полученным от родственников заключённых, сотрудники спецназа забросали территорию колонии дымовыми шашками, спровоцировав пожар. Бунтующие записали видеообращение из горящей промзоны, пожаловавшись на регулярные издевательства и избиения.

В результате бунта пострадали около 300 человек, из которых 200 нанесли себе увечья в знак протеста против пыток. Осуждённые заявили о двух погибших, во ФСИН эту информацию опровергают. По официальным данным, с травмами в медицинский изолятор колонии поступили девять заключённых.

В пресс-службе ФСИН по Иркутской области заявили, что бунт начался с того, что осуждённые сами напали на сотрудника колонии. Он якобы госпитализирован с телесными повреждениями.

15 апреля министр юстиции России Константин Чуйченко заявил, что бунт был устроен некими "внешними силами". По его мнению, условия в колонии были приличными, и предпосылок для возмущения со стороны осуждённых не было. Следственный комитет по Иркутской области завёл на заключённых уголовное дело по статьям о массовых беспорядках и дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества.

До сих пор неизвестно местонахождение 54 заключённых, участвовавших в бунте. Родственники и адвокаты считают, что во ФСИН "тянут время и ждут, пока у них заживут все травмы". Сообщалось, что бунтовщиков распределили по другим колониям, но по каким именно – информации также нет.