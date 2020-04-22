Адвокат рассказал об издевательствах над заключёнными ИК-15 в СИЗО

Заключённых бунтовавшей исправительной колонии №15 в Ангарске, которых перевели в СИЗО-1 города Иркутск, избивают сотрудники ФСИН. Об этом рассказал адвокат Дмитрий Дмитриев изданию "МБХ медиа".

По словам юриста, охранники издеваются над осуждёнными и заставляют их спать на полу. Это якобы покрывается региональной прокуратурой и Следственным комитетом. Точное количество заключённых, которых перевезли из ИК-15 в СИЗО, неизвестно. Судьба 65 осуждённых исправительной колонии остаётся неизвестной. Ранее сообщалось, что у заключенного Хумайда Хайдаева, которого обвиняют в организации бунта, обнаружены тяжёлые травмы. По словам юристов, их подзащитный не мог разговаривать, а все его тело было в гематомах.

Бунт в ангарской исправительной колонии начался 9 апреля после того, как один из заключённых обвинил сотрудников ФСИН в избиении. На территорию учреждения был введён спецназ. По сведениям, полученным от родственников заключённых, сотрудники спецназа забросали территорию колонии дымовыми шашками, спровоцировав пожар. Бунтующие записали видеообращение из горящей промзоны, в котором пожаловались на регулярные издевательства и избиения. В результате бунта пострадали около 300 человек, из которых 200 нанесли себе увечья в знак протеста против пыток. 11 апреля при разборе завалов одного из заключённых нашли мёртвым.

В пресс-службе ФСИН по Иркутской области заявили, что всё началось с того, что осуждённые сами напали на сотрудника колонии. Он якобы госпитализирован с телесными повреждениями.

Следственный комитет по Иркутской области завёл на заключённых уголовное дело по статьям о массовых беспорядках и дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества.

Сейчас в колонии находятся только те заключённые, которые не участвовали в бунте. Куда распределили всех остальных – не сообщается.