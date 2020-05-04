В "Сокольниках" разместят стационар для больных COVID-19. ВИДЕО

В одном из павильонов парка "Сокольники" в Москве разместят временный стационар для пациентов с коронавирусом, рассказал заместитель мэра российской столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. По его словам, стационар сможет принять около 1,2 тысячи больных. Помимо этого каркасно-тентовые конструкции возведут в ледовом дворце "Крылатское", где разместят 1,1 тысячи койко-мест, а также на ВДНХ (около 1,7 тысячи мест) и в торговом центре "Москва" (около 1,8 тысячи мест).

Также временный стационар на 4 тысячи койко-мест построят в "Экспоцентре" на Красной Пресне. Бирюков отметил, что здесь работы будут проводить в течение 20 дней, а в Сокольниках и на ВДНХ их должны выполнить за две недели. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что в столице решили развернуть временные госпитали на 10 тысяч коек. Бирюков отмечал, что для этой цели в городе готовят 44 площадки. Там будут завершать лечение пациенты с коронавирусом.

27 апреля губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что госпитали для лечения больных COVID-19 будут открыты в парке "Патриот" и концертном зале "Крокус Сити Холл". Каждый госпиталь рассчитан на на 1,5 тысячи коек.