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Британское правительство заподозрило связанных с Москвой хакеров в охоте за данными о вакцине против коронавируса

Британские правительственные эксперты в сфере кибербезопасности предупредили о попытках "враждебных государств" получить с помощь хакерских атак доступ к разработкам вакцины против нового коронавируса.

Об этом пишет The Guardian. Газета приводит выводы сотрудников Национального центра кибербезопасности. Они отмечают, что число таких атак возросло, и называют подобные действия "предосудительными". За взломами, по оценкам экспертов, стоят России и Иран, а также, предположительно, китайское руководство.

В разработках, связанных с COVID-19, сейчас заняты десятки университетов и научно-исследовательских институтов. И на данный момент нет свидетельств того, что хакерам удалось взломать какую-либо их этих структур, подчеркивают одновременно эксперты.

Университет Оксфорда, который считается одним из мировых лидеров в поисках вакцины против коронавирусной инфекции и недавно начал клинические испытания на добровольцах, заявил, что тесно сотрудничает с властями, чтобы защитить свои исследования.

Разработкой вакцины против COVID-19 занимаются десятки лабораторий по всему миру. В список перспективных препаратов Всемирной организации здравоохранения включены и российские предложения. Последние обвинения в причастности к хакерским атакам Москва пока не комментировала. Ранее российские власти отрицали схожие утверждения.

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