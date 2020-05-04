Верховный Суд США впервые транслирует слушания в прямом эфире

Верховный Суд США впервые рассматривает аргументы по нескольким делам в режиме телефонной конференции и впервые транслирует слушания в прямом радиоэфире.

Среди рассматриваемых - дело о налоговых декларациях президента Трампа, отказавшегося публиковать сведения о своих налогах. Законом США не предусмотрено обязательное раскрытие президентами таких сведений, однако традиционно президенты соблюдают это негласное правило.

Верховный суд редко прибегает к новым технологиям. Например, аргументы сторон до настоящего времени не записываются на видео. А звуковые трансляции никогда не велись в режиме реального времени. На этот раз, как отметила представитель Верховного суда, журналисты смогут, благодаря радио трансляции, следить за происходящим на заседании.

В середине апреля сообщалось, что шесть заседаний суда назначены на первую половину мая, с 4 по 13 мая.