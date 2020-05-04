Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

Суд в Киеве постановил арестовать Януковича на два месяца заочно

Выставка предметов, изъятых украинскими властями из резиденции Януковича после его бегства, Киев, апрель 2014

Бывший украинский президент Виктор Янукович арестован (заочно) на два месяца. Печерский районный суд Киева 4 мая принял соответствующее постановление, удовлетворив ходатайство прокуратуры. Адвокат Януковича Виталий Сердюк заявил, что будет обжаловать постановление.

Арест назначен в рамках расследования уголовного дела об узурпации власти, сообщает агентство УНИАН со ссылкой на прокурора по этому делу Александра Супруна.

Прокурор заявил, что сторона обвинения доказала: Янукович скрывается от правосудия на территории России.

В Печерском суде слушается ещё одно дело относительно меры пресечения для Януковича - речь идёт о событиях 18-20 февраля 2014 года. Тогда в Киеве прошли самые массовые с начала Евромайдана столкновения протестующих и спецназа. Президент Янукович бежал из страны, в Киеве сменилась власть. Вскоре Россия аннексировала Крым, а на юго-востоке Украины вспыхнул многолетний вооружённый конфликт, в котором, по официальному определению НАТО, Россия выступает агрессором.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG