Силовики, соратники, "донецкие". Кто управляет имуществом Януковичей в Крыму

Последние пять с половиной лет в аннексированном Крыму постоянно проживает бывшая супруга сбежавшего в Россию украинского президента Людмила Янукович. Она практически не появляется на публике, но на полуострове постоянно говорят о ее роскошном особняке в окрестностях Ялты, о принадлежащем ей магазине элитных продуктов в Севастополе, который торгует в том числе санкционными товарами, и о могиле младшего сына на территории воинского мемориала. Радио Свобода разобралось, на кого оформлены активы бывшей первой леди Украины.

После того как Россия аннексировала Крым, российские чиновники и олигархи стали массово скупать дома, квартиры и земельные участки на полуострове. Однако места хватило и бывшей украинской элите. Резиденции влиятельных россиян сегодня соседствуют с особняками беглых политиков и бизнесменов эпохи Виктора Януковича. Многие из них после 2014 года попали под уголовное преследование и вынуждены были пуститься в бега. Крымский полуостров, захваченный Россией, стал для этих людей безопасным убежищем.

На полуострове в последние годы осел экс-депутат Верховной рады Олег Царев, успевший в 2014–2015 годах поруководить "парламентом Новороссии". Как ни в чем не бывало, занимается бизнесом в Крыму другой бывший нардеп, экс-министр обороны Украины Павел Лебедев. Крупные активы сохранились у олигарха Дмитрия Фирташа. На постоянное место жительство в Крым сразу после Евромайдана перебралась и бывшая жена Виктора Януковича Людмила.

В отличие от четы Путиных, семья Януковичей не делала официальных заявлений по поводу прекращения отношений. Но, по некоторым сведениям, супруги, прожившие вместе более 40 лет, расстались еще до Революции достоинства. По крайней мере, в интервью изданию Der Spiegel в 2017 году бывший президент Украины признался, что в феврале 2014-го он убежал в Россию через Крым вместе со своей сожительницей. В настоящий момент Виктор Янукович живет в Подмосковье, в усадьбе, некогда принадлежавшей одному из первых советских маршалов Семену Буденному, а вот его бывшая жена предпочла Крым.

В годы президентства Януковича его семья владела в Крыму значительными активами. Как правило, они были связаны со структурами, близкими к старшему сыну президента Александру. По сообщениям российских СМИ, вместе с братом Виктором они фактически владели сетью автозаправочных станций, несколькими дачами дореволюционной постройки в Балаклаве и Симеизе, поместьями в окрестностях Ялты и Севастополя. После 2014 года практически со всем этим имуществом пришлось расстаться. Недостроенная резиденция Януковича на мысе Айя отошла друзьям президента РФ. Балаклавские особняки были национализированы.

После расставания с мужем и его вынужденного ухода из власти Людмиле Янукович достался семейный особняк в Большой Ялте, который в окружении президента называли "чайным домиком". Под этим скромным названием скрывается поместье площадью 1,2 гектара с собственным галечным пляжем в курортном поселке Отрадное. Этот населенный пункт расположен на самом берегу моря между поселками Массандра, Никита и собственно Ялтой.

По участку разбросаны трехэтажная вилла общей площадью 2345 квадратных метров, коттеджи для отдыха на берегу моря, домики для охраны и обслуживающего персонала, спа-центр, бассейн, теннисный корт, беседки, хозяйственные помещения и другие постройки. Дополняет пейзаж парковая зона с посадками кипарисов, сосен и елей, искусственным водопадом и зоной для барбекю. Найти поместье на спутниковых снимках не составляет труда. Однако подобраться к месту обитания Людмилы Янукович непросто: подъезды к особняку перекрыты массивными железными воротами.

Домик у моря

Дача имеет богатую историю. Еще в 2003 году занимавший тогда пост премьер-министра Украины Виктор Янукович заставил руководство крымского научно-исследовательского института виноградарства и виноделия "Магарач" отказаться от участка на берегу моря в поселке Отрадное, где размещалась ампелографическая коллекция учреждения. Земельный надел передали в долгосрочную аренду "Межрегиональному промышленному союзу", принадлежавшему другу и сподвижнику Виктора Януковича Антону Пригодскому.

В 2004 году, по данным Росреестра, на участке была построена вилла. Через несколько лет право аренды на землю перешло к ООО "Пансионат семейного типа", учредителем которого выступили структуры, близкие к Александру Януковичу. Тот отрицал свою причастность к землевладению, но в 2012 году местный поселковый совет выдал сыну президента разрешение на обслуживание недвижимости, находящейся на этом участке, сообщал Центр журналистских расследований.

Структуры Януковича провели полную зачистку побережья, планируя построить на этом месте огромный курортно-рекреационный комплекс. К осени 2013 года на прилегающих участках выкорчевали все виноградники и снесли исторические здания института "Магарач". А в самом "чайном домике" начался капитальный ремонт, в разгар которого случился Евромайдан. В период межвластья в президентских хоромах побывали журналисты, запечатлевшие их на фотоснимках.

После этого Россия отобрала у Януковичей примыкающие к даче 2 гектара земли и вернула их институту "Магарач". А сам домик в Отрадном, судя по всему, Владимир Путин с барского плеча оставил бывшей жене бывшего президента Украины. В 2015 году российские СМИ со ссылкой на людей из окружения семьи беглого политика писали, что раньше Людмиле Янукович резиденция категорически не нравилась. Она отдыхала в Отрадном всего один раз и нашла поместье чересчур пафосным. Но после известных событий ей пришлось стать менее привередливой и довольствоваться тем, что дали. По словам риелторов, на тот момент рыночная стоимость усадьбы с участком, пляжем и постройками оценивалась в 25 миллионов долларов.

В настоящий момент 70-летняя Людмила Янукович ведет в поместье затворнический образ жизни. Территория находится под неусыпной охраной. Как удалось выяснить Радио Свобода, сейчас право собственности на дом и участок оформлено на фирму, близкую к Александру Януковичу, экс-министру обороны Украины Павлу Лебедеву и ветеранам спецслужб.

Согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости (имеется в распоряжении редакции), до сентября 2019 года земельный участок Януковичей, площадью 1,2 гектара по адресу: город Ялта, поселок городского типа Отрадное, улица Днепровская, 5, находился в собственности Республики Крым. После этого его владельцем стало зарегистрированное в Москве ООО "Аква", чьим основным видом деятельности является управление финансово-промышленными группами. Трехэтажным особняком, судя по сведениям из того же ЕГРН, "Аква" завладела еще раньше – в декабре 2016 года. Право собственности на дом к ней перешло прямиком от ООО "Пансионат семейного типа".

Проверенные люди

Сама по себе компания "Аква" ничем не примечательна. Зато послужной список ее руководителя весьма любопытен. Директором столичной фирмы является некто Олег Кишаковский, судя по профилям в социальных сетях, постоянно проживающий в Ялте. По совместительству он выступает соучредителем частного охранного предприятия "Южный рубеж", которое зарегистрировано по адресу резиденции Януковичей: Ялта, Отрадное, Днепровская, 5. С точки зрения обеспечения безопасности экс первой леди это очень удобно: офис охраны расположен там же, где живет охраняемый объект, – далеко ходить не надо.

Есть ли у "Южного рубежа" клиенты помимо членов семьи беглого украинского президента, неизвестно. По крайней мере, все тендеры на охрану государственных объектов, в которых принимала участие эта фирма и сведения о которых имеются в открытом доступе, были ей проиграны.

Таким образом, имущество Александра Януковича было легализовано в российском правовом поле путем его передачи под контроль Кишаковского. Этой отработанной схемой сын экс-президента Украины пользовался неоднократно. Журналисты украинского издания ТСН узнали о том, что в сентябре 2015 года на Кишаковского был переоформлен автомобиль Audi, ранее находившийся на балансе принадлежавшего Януковичу-младшему ЧАО "Всеукраинский банк развития". Машину перерегистрировали в Донецке, а оттуда перевезли в Крым.

Вторым соучредителем, а заодно и директором "Южного рубежа", является севастополец Константин Кистиченко. С охранной деятельностью и обеспечением безопасности он, видимо, знаком не понаслышке. В прошлом году Кистиченко стал победителем турнира по практической стрельбе, в котором принимали участие спортсмены со всей России и аннексированного Крыма.

Руководить фирмой, которая охраняет Людмилу Янукович, его поставили не просто так: он не чужой человек для окружения экс-президента. С 2007 по 2012 годы Кистиченко имел статус помощника депутата Верховной рады на общественных началах. Причем ассистировал он не какому-нибудь рядовому парламентарию, а миллионеру и девелоперу, будущему министру обороны Павлу Лебедеву – ближайшему соратнику Виктора Януковича.

В свободное от управления охранным предприятием время Константин Кистиченко принимает активное участие в работе двух общественных организаций. В обеих он состоит соучредителем. Обе имеют в чем-то похожий профиль деятельности. Первая называется "Центр специальной подготовки "Витязь II" и, по документам, занимается подготовкой кадров высшей квалификации и дополнительным профессиональным образованием. По некоторым сведениям, эта организация является филиалом подмосковного "Братства краповых беретов "Витязь", которое специализируется на подготовке наемников для частных военных компаний. Примерно тем же самым "витязи" собирались заняться и в Крыму. В 2015 году они обратились к властям Севастополя с просьбой о выделении рядом с городом земельного участка для создания базы для подготовки военных специалистов. Решен ли был этот вопрос положительно, неизвестно.

Помимо "Витязя II", Кистиченко числится в соучредителях спортивно-стрелкового клуба "Альфа-Выстрел". Эта организация среди прочего занимается индивидуальной стрелковой подготовкой, тренировками по практической стрельбе и подготовкой телохранителей. Партнеры у Кистиченко как на подбор: соучредителя первой организации Павла Баранова называют участником конфликта в Донбассе на стороне сепаратистов, членом диверсионно-разведывательной группы с позывным "Шатун"; о соучредителе второй организации, Виталии Мефанике, пишут, что он бывший майор СБУ, в 2014 году перешедший на сторону России.

Специфический круг знакомых Кистиченко и Кишаковского, их карьеры, а также характерный профиль деятельности их компании (ЧОПами нередко руководят выходцы из силовых структур) наводят на мысль о том, что сами они также вполне могут быть ветеранами российских или украинских спецслужб. Таким образом, ялтинское пристанище Людмилы Янукович находится в надежных руках.

Стоит добавить, что участок по соседству с резиденцией экс первой леди Украины также принадлежит не случайным людям. Им владеет компания "Дельфин-2001", руководитель которой Сергей Небутов известен тем, что на рубеже нулевых и десятых реконструировал для Александра Януковича комплекс исторических особняков на набережной в Балаклаве.

Хамон от Людмилы

У бывшей жены Виктора Януковича, помимо дома, в Крыму имеется собственный бизнес. Через систему посредников она, предположительно, владеет сетью элитных продуктовых супермаркетов в Севастополе. Сеть носит название "Меркурий", и это отсылка не столько к древнеримскому покровителю торговли, сколько к легендарному военному кораблю, чья команда совершила подвиг в ходе русско-турецкой войны 1828–1829 годов. Об этом сообщается на сайте компании. Бриг "Меркурий" прославился тем, что сумел с честью выйти из сражения с двумя мощными турецкими кораблями, многократно превосходившими его по числу орудий. Гастроном "Меркурий" прославился тем, что ловко сумел избежать необходимости соблюдать санкционное законодательство. Магазины сети открыто торгуют французскими сырами и испанскими мясными деликатесами.

Севастопольские надзорные органы стараются не замечать того факта, что "Меркурий" явно нарушает введенное постановлением правительства РФ эмбарго на ввоз сельскохозяйственной продукции из стран Евросоюза. В прошлом в супермаркет несколько раз заявлялись сотрудники таможни и изымали "запрещенку". Однако в скором времени санкционные продукты снова возвращались на прилавок.

Горожане довольно равнодушно относятся к тому, что компания Людмилы Янукович широко пользуется привилегиями, о которых другим ретейлерам остается только мечтать.

Структура владения торговой сетью напоминает схему, по которой Януковичам принадлежит поместье под Ялтой. Следы уводят в сторону Донецкой области (малой родины бывшего президента Украины). В то же время прямых доказательств того, что магазинами владеет Людмила Янукович, нет: в торговой сети эти предположения не опровергают и не подтверждают.

Запретными наслаждениями севастопольцев обеспечивает ООО "Меркурий", зарегистрированное по совершенно постороннему адресу. А вот в доме, где находится один из магазинов сети (улица Гоголя, 28), прописалось ООО "СТК". Это сельхозпредприятие на 100% принадлежит некоей Юлии Соловьевой, которая, если верить севастопольскому изданию "Форпост", по состоянию на 2017 год являлась единоличной владелицей и ООО "Меркурий".

Директором ООО "СТК" является Евгений Путятин, выходец из Донецкой области. Там он в прошлом руководил компанией "Гранд Терра Инвест", которая управляет одним из крупнейших оптовых рынков Украины – "Азовским" в Мариуполе. Владельцами "Гранд Терра Инвест", согласно украинским реестрам, являются крупные бизнесмены Евгений и Сергей Дьяченко. При этом украинские СМИ писали, что конечным бенефициаром этой компании, по одной из версий, может быть семья Виктора Януковича.

Одна из российских компаний Сергея Дьяченко, ООО "Бюро по энергосбережению и экологии", зарегистрирована в Севастополе, все по тому же адресу, где находится один из магазинов сети "Меркурий", – Гоголя, 28. Семья Дьяченко вообще близко связана с Януковичами. Бизнесмены были деловыми партнерами миллиардера Рината Ахметова, который спонсировал Партию регионов. А на похоронах сына экс-президента Украины, Виктора Януковича-младшего, журналисты заметили на могиле венок "От семьи Дьяченко".

Элитный некрополь

Януковичей навек связала с Севастополем семейная трагедия, случившаяся в марте 2015 года. Младший сын экс-президента Украины, тоже Виктор, утонул в озере Байкал. Он не сумел выбраться из салона автомобиля, который провалился под лед. Похоронить Виктора Януковича-младшего решили в Крыму, чтобы его мать могла регулярно навещать могилу сына.

Местом упокоения 33-летнего политика и автогонщика стал закрытый участок мемориального Братского кладбища в Севастополе. Военный некрополь был создан в середине XIX века. Здесь хоронили героев Первой обороны города 1854–1855 годов: генералов Хрулева и Тотлебена, композитора Абазу, написавшего романс "Утро туманное", и многих других. Позже, в XX и XXI столетиях, на Братском кладбище появились могилы участников Великой Отечественной войны, а также севастопольских моряков, погибших в мирное время – при взрыве на линкоре "Новороссийск" и при авариях на подводных лодках "Комсомолец" и "Курск".

Могила Виктора Януковича-младшего скрыта от посторонних глаз. На элитный участок, где находится несколько десятков захоронений, проход ограничен: металлические ворота закрыты, вокруг каменный забор. При этом постоянной охраны у могилы нет, тогда как в первое время после похорон на кладбище осуществлялось постоянное дежурство.

В 2018 году на могиле сына экс-президента поставили бюст из черного мрамора и массивное надгробье с арочным сводом. Прилегающая территория засыпана белой галькой, рядом растет сосна, стоит деревянная лавка и крест. На кладбище корреспонденту Радио Свобода рассказали, что Людмила Янукович бывает на могиле нечасто. Последний раз в объективы фотоаппаратов она попала в марте прошлого года, когда навещала сына в годовщину его гибели. Но захоронение все равно находится под присмотром: перед праздниками памятник украсили новогодним дождиком, в вазе всегда стоят свежие цветы.

Трагическая судьба сына бывшего президента примирила севастопольцев с семьей Януковичей, к которым в городе было в целом неприязненное отношение: во-первых, присвоили себе огромные территории на морском берегу (в том числе заповедные), во-вторых, трусливо сбежали. Теперь же в речах горожан все чаще можно услышать сочувственные нотки. А некоторые и вовсе придерживаются принципа "о мертвых или хорошо, или ничего".