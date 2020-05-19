Лицом к событию. "К сожалению, выплачивали совсем не те средства, которые я поручал выплатить"

Президент Путин из совещание в совещание разносит чиновников, которые никак не выплатят врачам обещанные "президентские надбавки". При этом и сам он, и его министры утверждают, что все полсотни миллиардов, которые были выделены на эти цели, дошли по назначению. Почему же врачи до сих пор их не получили? В гостях Анастасия Васильева, глава профсоюза "Альянс врачей", депутат заксобрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский и член профсоюза медработников "Действие" Андрей Коновал.