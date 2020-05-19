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Лицом к событию. "К сожалению, выплачивали совсем не те средства, которые я поручал выплатить"

Лицом к событию. "К сожалению, выплачивали совсем не те средства, которые я поручал выплатить"
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Лицом к событию. "К сожалению, выплачивали совсем не те средства, которые я поручал выплатить"

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Президент Путин из совещание в совещание разносит чиновников,  которые никак не выплатят врачам обещанные "президентские надбавки". При этом и сам он, и его министры утверждают, что все полсотни миллиардов, которые были выделены на эти цели, дошли по назначению. Почему же врачи до сих пор их не получили? В гостях Анастасия Васильева, глава профсоюза "Альянс врачей", депутат заксобрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский и член профсоюза медработников "Действие"  Андрей Коновал.

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