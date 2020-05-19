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Время Свободы:"Гордон привел Гиркина и Поклонскую в общественное пространство Украины"

Время Свободы:"Гордон привел Гиркина и Поклонскую в общественное пространство Украины"
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Время Свободы:"Гордон привел Гиркина и Поклонскую в общественное пространство Украины"

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В Дагестане власти заявляют о нескольких десятках умерших от COVID-19 и сотнях жертв «вирусной пневмонии» ***Можно ли доверять российской статистике о заразившихся коронавирусом и больных COVID-19? ***Интервью Дмитрия Гордона с Игорем Гиркиным и Натальей Поклонской спровоцировало широкую дискуссию в Украине

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