Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире

Дороги к свободе
Подписаться
Дороги к свободе

Подписаться

iTunes Google Podcast Spotify Yandex Music Подписаться

Дороги к свободе. Российский кредит и молдавский кризис

Дороги к свободе. Российский кредит и молдавский кризис
Embed
Дороги к свободе. Российский кредит и молдавский кризис

No media source currently available

0:00 0:27:30 0:00
Скачать медиафайл

Новый большой кризис – и опять из-за российских денег. Почему Конституционный суд Молдавии заблокировал российскую помощь? Гости Виталия Портникова - Владислав Кульминский, исполнительный директор Института стратегических инициатив и политолог Сергей Герасимчук, заместитель председателя правления совета по внешней политике организации "Украинская призма".

Другие материалы

Смотреть все части
АРХИВ ВИДЕО Список радиопрограмм
Наверх
XS
SM
MD
LG