Дороги к свободе. Российский кредит и молдавский кризис

Новый большой кризис – и опять из-за российских денег. Почему Конституционный суд Молдавии заблокировал российскую помощь? Гости Виталия Портникова - Владислав Кульминский, исполнительный директор Института стратегических инициатив и политолог Сергей Герасимчук, заместитель председателя правления совета по внешней политике организации "Украинская призма".
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