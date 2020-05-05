Генеральный конструктор пилотируемых космических программ России Евгений Микрин скончался на 65 году в больнице в московской Коммунарке, у него была диагностирована коронавирусная инфекция. Об этом сообщает агентство РИА “Новости” со ссылкой на пресс-службу “Роскосмоса”.

Микрин — академик Российской академии наук, член президиума организации. Учился в МВТУ имени Баумана, работал в НПО имени Лавочкина, в 1981 году перешёл в НПО “Энергия”, где сделал карьеру от инженера до генерального конструктора.

"Фактически, мы потеряли ключевого учёного, отвечавшего за связь фундаментальной науки с практическим космосом", - рассказал ТАСС президент РАН Александр Сергеев.

Он участвовал в разработке программного обеспечения для управления объединённой двигательной установкой системы “Энергия — Буран”, систем управления модулями Международной космической станции, системами управления последних поколений кораблей “Прогресс” и “Союз”.

Он был награждён медалью ордена “За заслуги перед отечеством” II степени.