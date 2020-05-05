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Ким Чен Ын награждён российской медалью к 75-летию окончания Второй мировой

Ким Чен Ын на военном параде в Пхеньяне

Высший руководитель КНДР Ким Чен Ын награждён российской юбилейной медалью "75 лет Победы в Великой Отечественной войне", сообщило российское посольство в Пхеньяне. Он на награждение не пришёл, награду за него получил министр иностранных дел страны Ли Сон Гвон.

Награда руководителю армии, партии и народа КНДР вручена за “большой личный вклад в увековечение памяти погибших и погребенных в республике советских граждан”, а также за “проявленную заботу о сохранности захоронений и мемориалов советских воинов в КНДР”.

Положение о медали такого основания для награждения в себя не включает. Согласно документу, иностранные граждане могут получить её только в случае, если они воевали в составе Красной армии или флота или в составе партизанских отрядов во времена Второй мировой. Партизаном был дед Ким Чен Ына — вечный президент КНДР Ким Ир Сен.

Ким был приглашён на юбилейный парад в честь 75-летия окончания Второй мировой войны в мае в Москве. О его согласии посетить мероприятие не сообщалось, в парад позднее был перенесён на неопределённый срок.

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