Высший руководитель КНДР Ким Чен Ын награждён российской юбилейной медалью "75 лет Победы в Великой Отечественной войне", сообщило российское посольство в Пхеньяне. Он на награждение не пришёл, награду за него получил министр иностранных дел страны Ли Сон Гвон.

Награда руководителю армии, партии и народа КНДР вручена за “большой личный вклад в увековечение памяти погибших и погребенных в республике советских граждан”, а также за “проявленную заботу о сохранности захоронений и мемориалов советских воинов в КНДР”.

Положение о медали такого основания для награждения в себя не включает. Согласно документу, иностранные граждане могут получить её только в случае, если они воевали в составе Красной армии или флота или в составе партизанских отрядов во времена Второй мировой. Партизаном был дед Ким Чен Ына — вечный президент КНДР Ким Ир Сен.

Ким был приглашён на юбилейный парад в честь 75-летия окончания Второй мировой войны в мае в Москве. О его согласии посетить мероприятие не сообщалось, в парад позднее был перенесён на неопределённый срок.