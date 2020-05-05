Китай вывел на орбиту прототип нового космического корабля, разработанного для доставки человека в космос. Запуск тяжёлой ракеты-носителя “Чанчжэн-5 B” состоялся с космодрома на острове Хайнань в Южно-Китайском море, передаёт газета “Жэньминь жибао”.

Успешный пуск стал одним из этапов подготовки Китаем создания собственной орбитальной станции, сообщает агентство “Синьхуа”. Новый китайский корабль рассчитан на перевозку до шести тайконавтов.

Китай стремится стать одной из ведущих космических держав. В январе прошлого года стране удалось первой посадить космический аппарат на обратной стороне Луны. В ближайшее десятилетие Пекин планирует отправить на спутник первую пилотируемую миссию.

В конце апреля Национальное космическое управление Китая представило название своей первой миссии на Марс – пуск запланирован уже в 2020 году.