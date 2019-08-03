Гонка на Луну. Эфир в 18:05

Ровно полвека назад экипаж американского «Аполлона» совершил высадку на Луну. Казалось, что неизбежна колонизация спутника Земли, лунные города, добыча ископаемых. Но с тех пор лунная программа застыла на месте, и человечество сосредоточилось на околоземной орбите. Сегодня все больше стран и игроков заявляют об интересе к Луне. Какое будущее ждет лунные исследования? Станет ли Луна трамплином в дальний космос?

В эфире Иван Моисеев, руководитель Института космической политики, и Сергей Кричевский, космонавт-испытатель, профессор, в.н.с. Института истории естествознания и техники им. С.И. Вавилова. Эфир в 18:05.