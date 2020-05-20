Время Свободы: Год Зеленского: "Приоритет - Минский формат, разговор с Путиным необходим"
Владимир Зеленский заявил о необходимости прямого диалога с Владимиром Путиным и о возможности участия в следующих президентских выборах***Сотни москвичей, в том числе лежачие больные, оштрафованы за нарушение режима самоизоляции – из-за отсутствия в телефонах приложения «социальный мониторинг»***Дональд Трамп потребовал от ВОЗ «улучшить свою работу» и избавиться от чрезмерного влияния Китая
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