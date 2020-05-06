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В России подтверждено 10 559 заражений коронавирусом за сутки

В России за последние сутки власти подтвердили 10 559 новых случаев заражения коронавирусом. Умерли 86 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Всего с начала эпидемии число выявленных случаев доросло до 165 929. ​143 065​ из них больны сейчас. Умерли 1537 человек. ​21 327​ выздоровели.

Почти две трети случаев приходится на Москву и Московскую область. 5884 случаев выявлено в Санкт-Петербурге. 3298 – в Нижегородской области. 2267 – в Дагестане. Почти столько же – в Мурманской области.

При сохранении темпов роста, в четверг Россия обгонит Германию по числу выявленных случаев и займёт пятое место в мире.

  • Дневной прирост выявленных случаев в России уже четвёртый день подряд превышает 10 тысяч. Накануне в России было выявлено 10 102 случая, в понедельник штаб сообщал о 10 581, а в воскресенье – о 10 633 новых случаях.

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