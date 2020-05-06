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Российская прокуратура заблокирует видеоролики с конспирологией о коронавирусе

Генпрокуратура России потребовала от Роскомнадзора заблокировать ряд видеороликов с недостоверной информацией о коронавирусной инфекции, сообщается на сайте ведомства.

Внимание органов привлекли, в частности, видеоролики людей, в которых сказано, что вирус с создан с целью установления глобального мирового порядка, чипирования людей и уничтожения людей путем заражения под видом вакцинации.

Заблокированы так же видео, в которых утверждается, что коронавирус имеет искусственное происхождение. “Эта информация не подтверждена ни Всемирной организацией здравоохранения, ни правительством, ни другими официальными органами власти России”, — отмечается в сообщении.

На прошлой неделе канал “Россия 24” снял с эфира повтор выпуска передачи режиссера Никиты Михалкова “Бесогон ТВ”, в котором тот заявил, что основатель Microsoft миллиардер Билл Гейтс хочет вживить чипы населению земли.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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