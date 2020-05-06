Силуанов: Россия не может "разбрасывать деньги с вертолета"

Российские власти во время пандемии коронавируса могли бы организовать прямую раздачу денег населению только в том случае, если бы рубль относился к числу мировых резервных валют. Об этом в интервью газете "Ведомости" заявил министр финансов Антон Силуанов. "Если бы мы печатали резервные валюты, можно было бы и с вертолета деньги разбрасывать", – сказал министр.
По словам главы российского Минфина, государство должно помочь тем, кто в первую очередь нуждается в поддержке. "Нужно помочь бизнесу сохранить работников, помочь людям оплачивать первоочередные расходы на питание, жилье, кредиты", – подчеркнул Силуанов.
Министр рассказал, что правительство готовит третий пакет поддержки предприятий. Помощь будет направлена на возобновление их работы после почти двух месяцев приостановки бизнеса.
- Прямые выплаты населению на фоне борьбы с коронавирусом произвели США, некоторые страна Евросоюза, Япония и Гонконг. В России пойти на такой шаг правительству предлагали ведущие экономисты, а также оппозиционер Алексей Навальный. В Кремле его инициативу назвали популистской. В свою очередь глава Центробанка Эльвира Набиуллина исключила возможность прямых выплат населению.
- В России до 11 мая включительно из-за угрозы распространения COVID-19 введены серьёзные ограничительные меры. В стране не работают общественные заведения, закрыты предприятия, школы и другие учебные заведения. Многие люди лишились работы или находятся в неоплачиваемом отпуске.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.