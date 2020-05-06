Силуанов: Россия не может "разбрасывать деньги с вертолета"

Российские власти во время пандемии коронавируса могли бы организовать прямую раздачу денег населению только в том случае, если бы рубль относился к числу мировых резервных валют. Об этом в интервью газете "Ведомости" заявил министр финансов Антон Силуанов. "Если бы мы печатали резервные валюты, можно было бы и с вертолета деньги разбрасывать", – сказал министр.

По словам главы российского Минфина, государство должно помочь тем, кто в первую очередь нуждается в поддержке. "Нужно помочь бизнесу сохранить работников, помочь людям оплачивать первоочередные расходы на питание, жилье, кредиты", – подчеркнул Силуанов.

Министр рассказал, что правительство готовит третий пакет поддержки предприятий. Помощь будет направлена на возобновление их работы после почти двух месяцев приостановки бизнеса.